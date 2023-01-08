中國平台監管鬆綁再進一步 官方稱多企業完成整改

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（中央社台北8日電）中國銀保監會主席郭樹清近日表示，金融機構將建立「一視同仁」理念，促網路平台企業健康發展，並在常態化監管下鼓勵企業合規經營。目前14家平台企業的金融業務專項整改，已經大致完成。

過去幾年間，「監管風暴」席捲了各式領域，多家網路科技企業受到反壟斷調查並被裁罰高額罰款，不但對平台經濟造成影響，更波及整體中國經濟。隨後包含財務風險蔓延與大規模裁員等問題隨之而來。

去年底舉行的中國中央經濟工作會議則一改過往強調設置「紅綠燈」的說法，表達支持平台經濟，並要大力發展數位經濟，同時提升常態化監管水平，並支持平台企業在「引領發展、創造就業、國際競爭」中大顯身手，外界解讀長達3年的多領域「強監管」可望吹起暖風，進一步鬆綁，藉此振興疲軟的經濟走勢。

根據中國官媒新華社7日刊發的專訪，郭樹清表示金融機構將進一步建立「一視同仁」的理念，公平公正對待各類所有制企業。

對於外界關注的平台經濟監管，郭樹清說，將實行常態化監管，鼓勵平台企業合規經營，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，促進互聯網平台企業健康發展，「14家平台企業金融業務專項整改已經基本完成，少數遺留問題也正在抓緊解決。」

此外，他也提及加強貨幣政策向民營企業的傾斜趨勢，保持信貸總量有效增長，推動降低綜合融資成本。在服務製造業民營小微企業金融的基礎上，加強對服務業民營企業、個體工商戶的信貸和保險保障力道。

針對影響中國經濟的不動產領域監管與金融政策，郭樹清表示落實「金融16條」措施，以保交樓為切入點，藉此改善優質龍頭房企資產負債，促進房地產業平穩健康發展，逐步推動房地產業向新發展。

郭樹清的談話和去年中央經濟工作會議所做的指示大致相同，當時會議指出，「要大力發展數位經濟，同時提升常態化監管水平」。

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另據新華社於去年12月底的報導，中央財經委員會辦公室相關人員透露，今年將推出新措施，著重研究解決並改善房企資產負債狀況等。

不論是平台經濟或是房地產業，從去年起由官方接連釋出訊號，星島日報、中新財經報導引述多位中國經濟學者看法指出，這樣的指示顯示中央認可平台企業在經濟資源配置的積極作用，過去幾年的「強監管」有望鬆綁，平台企業將有新的發展。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1120108