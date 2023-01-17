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雙方存有分歧 恆大與普華永道解除審計合作

2023/1/17 13:04
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（中央社台北17日電）正在推動債務重組的中國恆大，16日無預警宣布與負責審計的普華永道會計師事務所解除合作，理由是對於2021年帳目審計有分歧。據普華永道公告，未收到2021年合併財務報表的相關重要資料。

綜合路透社、華爾街日報與香港01報導，中國恆大集團發布公告表示，中國恆大、恆大物業和恆大汽車同步與普華永道會計師事務所解除合作，並聘任上會栢誠會計事務所接手審計工作。

根據恆大公告，雙方解除合作的原因是普華永道和恆大對於2021年帳目審計事項存在分歧，其中包含的問題諸如評估公司持續經營基礎所涉及的時間表和工作範圍，以及資產減值評估所需的額外審計工作和程序等。

報導同時引述了普華永道發布的公開文件指出，並未收到恆大集團2021年合併財務報表的相關重要資料，並且未能獲得獨立委員會調查的相關細節。

由於雙方並未能達成共識，因此普華永道已辭去相關審計工作。

報導提到，自中國恆大2009年赴港上市開始，普華永道與恆大合作持續時間長達14年之久。一般而言，上市公司不會輕易更換審計機搆，對於這次的決定，恆大稱董事會認為聘請另一家事務所在切實可行的情況下，盡快完成審核工作，符合公司及股東的最佳利益。

報導指出，恆大要在今年9月20日之前發布2021年的財務報告並完成對物業服務部門的調查，這些是香港證券交易所訂出的重新恢復交易要求，否則恆大可能面臨退市。然而恆大集團選擇在此時更換合作的事務所，可能為後續的作業帶來挑戰。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1120117

#恆大集團
#普華永道
#中國恆大集團
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