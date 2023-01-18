雙減政策沒擊垮新東方 直播業務半年大賺26億

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（中央社台北18日電）中國2021年中強力執行教育「雙減」政策後，補教業者新東方在線決定開發直播電商業務後大放異彩，公司轉虧為盈，半年淨利就增加人民幣5.85億元（約新台幣26.33億元），市值超過母公司。

2022年堪稱新東方創辦人、董事會主席俞敏洪絕處逢生的一年。

「雙減」政策因限制義務教育階段的補習時間，並要求學科類補教業應該登記為非營利機構，對龍頭補教業者衝擊巨大。2021年尾時，俞敏洪曾說「教培（教育培訓業）時代結束」，雖然新東方的英語教學等業務並沒有全部停止，但他計劃和幾位老師一起做直播帶貨。

綜合界面新聞與紅星新聞報導，17日晚間，新東方及新東方在線發布2023財年中期業績（截至2022年11月30日止的6個月）。新東方在線是新東方教育科技集團旗下的線上教育網站。

財報顯示，新東方2023財年第2季營收6.38億美元，年減3.1%。淨利潤為70萬美元，上一財年同期是虧損9.365億美元。

子公司新東方在線2023財年上半年營收20.8億元，年增262.7%；期內凈利增加至5.85億元，轉虧為盈，而去年同期為虧損5.44億元。

「雙減」轉型後，新東方在線業務包括直播品牌「東方甄選」及大學教育兩部分。

新東方在線主席俞敏洪認為，東方甄選的發展，毫無疑問為公司帶來了更樂觀的情緒和更堅定的發展信心。

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受益於轉型後的成績，去年6月以來，新東方在線股價也一路飆升。Wind數據顯示，2022年6月9日至2023年1月17日，新東方在線漲幅達1440%。截至17日，新東方在線股價每股港幣67.3元，總市值攀升至約678億港元，超過了自己的母公司新東方。

俞敏洪表示，公司整體業務在本財年第2季繼續保持強勁的增長動力，這標誌著從上一財年精簡後的一個新起點。出國考試準備和出國咨詢業務分別年增約17%和14%，非學科類輔導業務本財季也在超過60個城市開展。（編輯：張淑伶/邱國強）1120118