港媒：中共統戰部長石泰峰擁有歷來最大權力

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（中央社記者張謙香港19日電）香港媒體分析，中共中央統戰部部長石泰峰將肩負「大統戰」重任，成為幾十年來權力最大的統戰部部長。

星島日報今天撰文指出，新一屆中國全國政協委員名單剛公布，中共中央政治局委員、中央書記處書記、統戰部部長石泰峰名列其中，這意味着他將擔任全國政協黨組副書記、第一副主席。

文章認為，這是恢復過往的安排，肩負「大統戰」重任，石泰峰成為幾十年來最大權力的統戰部長。

文章指出，「統一戰線」是中共歷史上取得成功的「三大法寶」之一，但與組織、宣傳、政法等部門相比，統戰部長期地位偏低，長期只由政協副主席兼任。

比如，2014年政治局委員孫春蘭臨危受命，接替令計劃擔任統戰部長，只是過度安排，3年之後改由中央書記處書記尤權主政統戰部，但孫、尤兩人都不擔任政協副主席。

不過，中國國務院僑務辦公室、國家宗教局5年前併入統戰部，國家民族事務委員會由統戰部直接領導，中央新疆小組、中央西藏小組辦公室都設在統戰部，「大統戰」格局形成。

中共「二十大」後，石泰峰執掌統戰部，他同時是政治局、書記處成員，這是史上首次，並將擔任全國政協第一副主席，凸顯了統戰工作地位進一步提升。

文章表示，石泰峰擔任過中央黨校副校長、江蘇省長，以及寧夏和內蒙古兩個自治區的黨委書記，又曾是中國社會科學院院長，履歷豐富，勢必成為強勢統戰部長。（編輯：唐佩君）1120119