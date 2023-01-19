滴滴走出監管陰霾之際 國際業務傳裁員9成

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（中央社台北19日電）被中國官方強力監管的網路叫車平台滴滴出行，日前才傳出得以恢復新用戶註冊，看似逐漸從陰霾中走出，然而此刻卻傳出啟動新一波的裁員計畫，其中國際業務團隊的裁員幅度高達9成。

中國科技媒體科創板日報引述知情人士指出，滴滴近日針對國際業務進行了大幅度的裁撤，原本國際業務團隊共有超過1000人的規模，遍及世界各地，然而如今僅剩100人左右，裁員幅度高達9成。

報導稱，除了墨西哥和新加坡保留少量的員工外，在南非、日本、俄羅斯和中亞等地的國際業務均已停止運作。

知情人士稱，持續虧損是滴滴裁撤國際業務的主要原因，以2021年為例，滴滴國際業務淨虧損額達到人民幣58億元（約新台幣260億元），2022年虧損額還未公布。

一名剛從新加坡國際業務團隊離開的員工受訪時說，自2022年上半年起，滴滴的國際業務持續收縮，最先關閉的是以南非為中心的非洲業務。2022年年末則是加強了裁撤力道，而被裁撤員工獲得「N+1」（年資加1）或「N+2」（年資加2）的補償金。

這名員工坦言，這次的裁員來的有些突然，因為在此之前，滴滴國際業務部門還召集各個國家業務團隊，在墨西哥進行了一場年會。

2021年6月30日，滴滴出行不顧中國官方的反對在美國首次公開發行（IPO），隨後不久，滴滴出行旗下一系列App即遭官方以「嚴重違法違規收集使用個人信息」為由，被陸續強制下架，且停止新用戶註冊，同時滴滴也被官方強力監管。

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本月16日，滴滴出行透過官方微博宣布獲准恢復新用戶註冊，且不忘強調「認真配合」網路安全審查。此舉被外界解讀為「中國官方對滴滴的監管行動暫時告終。」

報導提及，滴滴下架1年多以來，中國的網路叫車市場已悄悄發生變化，高德、美團、哈囉出行等叫車平台把握機會，加速分食市場，此外也有不少網路科技企業進場挑戰。雖然目前滴滴在市場上依然保持「老大」的地位，但在競爭對手強力追趕的情形下，已失去過往的絕對優勢。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1120119