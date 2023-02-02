連接香港深圳 羅湖口岸可望6日通關

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（中央社記者張謙香港2日電）連接香港和中國大陸最大的陸地口岸羅湖口岸可能於6日恢復通關。

香港與大陸深圳上月8日恢復通關，但首階段只有落馬洲等人流相對較少的口岸，不包括人流最多的羅湖口岸。

羅湖口岸位於廣東深圳市羅湖區，連接香港和深圳，過去高峰時，每天有超過30萬人次出入境，因此，有人指出，羅湖口岸不通關，港陸不算恢復正常通關。

香港行政長官李家超早前已透露，正致力促成羅湖口岸通關，但一直沒有給出確定日期。不過，昨天有人在手機社交平台上傳深圳羅湖商業城發出的通告，表示羅湖口岸將於6日通關。

香港媒體今天大都報導了相關通告，並相信消息確切，因為連日來羅湖口岸通宵有人進駐，似為通關作準備。

另外，香港文匯報今天報導，深圳羅湖區南湖街道、羅湖口岸、深圳地鐵和羅湖商業城有關負責人已確認口岸即將通關，羅湖商業城的商鋪已準備在通關首日開門營業，迎接本地、香港和海外遊客。

羅湖商業城靠近羅湖口岸，裡面銷售各類物品，過去更有大量名牌仿製品，吸引許多港人及海外旅客前往消費。

羅湖口岸預定6日通關的消息尚待香港和大陸方面正式公布。（編輯：周慧盈）1120202