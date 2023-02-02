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捷克眾議長將訪台 中國表態反對要求撤銷

2023/2/2 20:45（2/2 21:35 更新）
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（中央社台北2日電）針對捷克眾議院議長艾達莫娃3月底將訪問台灣，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，中方敦促捷克「個別政客」正視中方「嚴正立場」，「尊重中國的主權和領土完整，撤銷『有關錯誤決定』」。

捷克與台灣關係近來升溫。先是總統當選人帕維爾（Petr Pavel）與總統蔡英文通話，緊接著艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）將訪問台灣。中國外交部對此則重彈「一個中國」的舊調，反對捷克與台灣的官方交往。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，毛寧在回答媒體詢問時宣稱，台灣議題「是中國的內政，也是中國的核心利益」。中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，堅決反對藉台灣議題「搞政治操弄」。

毛寧聲稱，敦促捷克「個別政客」正視中方「嚴正立場」，「尊重中國的主權和領土完整，撤銷有關錯誤決定，不要向『台獨分裂勢力』一再發出錯誤信號」。

中華民國外交部長吳釗燮1日與艾達莫娃舉行視訊通話，對艾達莫娃3月底將率團訪台表示歡迎，並重申台捷民主夥伴友好關係，同時針對艾達莫娃訪台規畫、近期雙邊關係發展及多項合作議題廣泛交換意見。

艾達莫娃表示，她高度期待訪台之行，也提及帕維爾在大選後即與蔡總統通話，彰顯捷克對台灣的支持及民主陣營團結的力量，相信台捷友好關係將在此基礎上持續推動及深化。（編輯：邱國強）1120202

#艾達莫娃
#捷克
#中國
艾達莫娃
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