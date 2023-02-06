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中國恢復出境旅行團 首團凌晨廣州出發

2023/2/6 12:22
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（中央社台北6日電）中國暫停3年的出境旅遊團今天起恢復，首團凌晨零時15分從廣州出發，目的地是阿伯聯合大公國及埃及。領隊和旅客都表示興奮，形容「終於等到」。

綜合澎湃新聞、香港01等陸港媒體報導，旅行團約50人報名，多為退休人士，前一晚（5日）在白雲機場的航廈集合登機。領隊吳國亮表示自己心情激動，出境團「停擺」3年，擁有近20年經驗的他只好轉帶國內團，期間不少同事已轉行。

有報團旅客則說「終於等來了」，而且因為太興奮，不等朋友就獨自報名，帶著一個背囊、一個行李箱出發。

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據報導，中國各大旅行社加快搶占出境遊市場，有業者已上架產品近千款，包括跟團遊、自由行、簽證服務及「機票＋酒店」等單項產品，並安排前往泰國布吉、寮國永珍等一系列首發團；還有業者規劃了首批數十款不同類型的出境旅遊產品，首團7日啟程，前往歐洲。

旅遊業者說，今年是中國出境遊市場煥新啟程的一年，從目前情況來看，境外旅遊目的地包括國際航班、旅遊用車、餐廳、景點接待規模、導遊服務、境外服務供應商等接待環節仍處於重構及持續增加供應階段。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1120206

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