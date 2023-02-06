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中國2022年智慧型手機出貨量 創歷來最大降幅

2023/2/6 14:38
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（中央社台北6日電）國際數據公司（IDC）發布手機季度追蹤報告，報告顯示，2022年第4季中國智慧型手機市場出貨量約7292萬台，年減12.6%；全年出貨量約2億8600萬台，年減13.2%，降幅創歷來之最。

報告指出，時隔10年，中國智慧型手機市場全年出貨量再次回落至3億支以下。

中國前5大智慧型手機品牌分別是vivo、榮耀、OPPO、蘋果和小米，去年出貨量只有榮耀有增無減；vivo、OPPO和小米的出貨量跌幅都站上兩位數，分別是25.1%、28.2%與23.7%；蘋果則是下跌4.4%。

IDC中國高級分析師郭天翔指出，固然2022年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對中國智慧型手機市場產生顯著影響，這個影響只是雪上加霜，2020年疫情發生前，中國智慧型手機市場已經疲弱不振，疫情只是促使疲弱加劇。

展望2023年，業者感嘆智慧型手機在中國更難賣。中國聯商網報導，分析近來宏觀經濟趨勢，全球經濟衰退的風險越來越大，智慧型手機市場復甦之路將充滿不確定性。

各大品牌設定今年的出貨目標分別為，蘋果2億4000萬支，小米和OPPO都是1億4000萬支；榮耀與vivo分別為5900萬支和9000萬支。

估計今年全球智慧型手機出貨量將低於12億支，市場低迷將加劇市場競爭，手機上游供應商在價格、庫存等層面均承受壓力。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1120206

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