中共增加9個兩岸交流基地 陸委會：不如務實對話

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（中央社記者李雅雯台北8日電）陸委會今天晚間表示，中共近年持續設立「海峽兩岸交流基地」，爭取台灣民眾文化與政治認同，建議陸方與其建設交流基地，不如以務實態度交流與對話。

陸委會8日晚間指出，中共近年持續設立海峽兩岸交流基地，積極加強宣揚中華文化紐帶關係，爭取台灣民眾對大陸的文化與政治認同。

陸委會呼籲，陸方與其耗費鉅資建設台灣民眾不感興趣的所謂「交流基地」，不如放棄僵化意識型態、停止政治操作，以務實態度進行交流與對話，共同建構善意互動、良性發展的兩岸關係。

陸委會提醒，各界從事兩岸交流應符合現行政策和相關法令，注意陸方在交流活動背後政治意圖，避免落入陸方統戰圈套，或成為陸方對台統戰宣傳樣版。

中共中央台辦、國務院台辦最近批准設立9個海峽兩岸交流基地，包括廟宇、棒球場、文化旅遊風景區等地。

這9個地點分別為，內蒙古呼和浩特昭君博物院、福建漳州東山關帝廟、福建漳州雲霄開漳聖王祖地、山東煙台長島顯應宮、廣東深圳南山天后博物館、廣東深圳中山公園棒球場等棒球場、廣東揭陽三山國王祖廟、重慶關岳廟、廣西桂林桃花江文化旅遊風景區。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日上午在例行記者會上表示，這9個交流基地各具特色，具有展開兩岸交流的獨特資源。

她說，深圳中山公園棒球場等8個棒球場地成功舉辦3屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽，兩岸計有116支學生棒球隊伍近3000名運動員、教練員、裁判員參加。

她提到，漳州東山關帝廟自1992年起連續舉辦30屆海峽兩岸（福建東山）關帝文化旅遊節，平均每年吸引50餘家台灣宮廟、團體參加，接待台灣同胞近6萬人次，是持續時間最長的對台交流活動之一。

朱鳳蓮指出，中共中央台辦、國務院台辦從2009年至今，先後批准在山東、湖北、福建等24個省區市設立91個海峽兩岸交流基地。（編輯：林治平）1120208