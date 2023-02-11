中國大舉公派留俄學生 官員：免費也不讓小孩去

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（中央社台北11日電）中國相隔60年再度大規模選拔公派留學俄羅斯高中生，卻遭知識份子甚至是體制內官員抵制，原因除了俄國入侵烏克蘭名聲掃地，留俄回國就業也不易；有官員私下說，即使免費也不送小孩去。

美國自由亞洲電台10日報導，中國官方近期發布通知，選拔應屆高中生公派赴俄留學。這是60年之後，中國再次大規模公派留學生赴俄。

河南省教育廳隨即在2月1日發布，公開選拔應屆高中生公派留學俄羅斯；重慶市萬州區也跟進發布相同的選拔通知，稱擬選定「優秀高中畢業生」公派赴俄留學。

據報導，很多「小粉紅」和民族主義人士稱，這種做法可以加強與俄羅斯的戰略聯盟關係，以應對西方，特別是美國的封堵。

但中國知識份子包括很多體制內的官員，卻不看好俄羅斯，他們甚至認為，把中國的教育和因侵烏戰爭已經在國際上聲名掃地的俄羅斯綁在一起，是得不償失，甚至是惹火燒身。

而且從往例觀察，留俄回國後絕大多數就業困難，大多數省市的人才引進政策，都將俄羅斯的學歷排除在外。因此有網友稱，公費這種好事，只有留俄才會輪到平民子弟。

一個要求匿名的政府官員對自由亞洲電台表示，她堅決不會把自己的孩子送到俄羅斯去留學，說免費也不會把女兒送到俄羅斯，去日本還蠻支持的，「我知道她要去日本留學的時候，我說，我不希望你嫁給日本人。我現在呢，就是她嫁給日本人我也同意」。

她說，俄羅斯的政權和中國、北韓、伊朗一樣，體制內的人，知道這意味著甚麼。

報導引述中國教育部訊息，指中國與俄羅斯的公派留學項目，始於上個世紀50年代的中蘇蜜月期，並在韓戰後達到高潮。但隨著1958年中蘇關係降溫，並在1960年迅速惡化，之後公派留學生赴俄進入冰凍期。

60年來，隨著俄羅斯衰落，中國赴俄留學並不普及。

但自從2019年中美進入貿易戰，新一輪大規模公派留學也逐漸展開，模式是由俄羅斯政府提供獎學金、中國官方提供一定的生活補助和一次性往返旅費；後因疫情一度中斷，直到今年恢復。但迄今為止，今年度公派赴俄留學生的人數仍不清楚。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120211