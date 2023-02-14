「四川造」土耳其大橋無恙 網友：距震央千里遠

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（中央社台北14日電）中國媒體吹捧四川造的土耳其大橋歷經強震無恙，但網友拆台表示，大橋距離震央逾1000公里，建議找個近一點的宣傳；而且土國正深陷苦難，這個時候應該節制自誇。

綜合上觀新聞、環球網等陸媒13日報導，土耳其規模7.8強震造成大量人員傷亡，各種建築物損毀嚴重，不過一座「四川造」的大橋，經受住了地震考驗。

陸媒介紹這座橋就是位於土耳其西部恰納卡萊省的「1915恰納卡萊大橋」，於2022年3月通車，跨越達達尼爾海峽，連接歐洲岸的蓋利博盧（Gelibolu）和亞洲岸的拉普斯基（Lapseki），主跨長2023公尺，是世界上最大的跨徑懸索橋，將原需1小時渡輪的跨海路程，縮短到僅僅6分鐘。

陸媒表示這座大橋經受住了持續地震的考驗，目前橋體安然無恙，車輛通行一切正常；並說團隊嚴格執行工藝要求、確保工程質量，為大橋結構安全保駕護航，才使得中國製造禁得起各種考驗。

據四川省政府國有資產監督管理委員會資訊，2020年，蜀道集團下屬「四川路橋」企業參建，2022年3月建成通車。

不過中國網友隨即拆台表示，「初估這座大橋距離震央至少1000公里」、「吹的有點過頭了」、「這麼遠這橋若有事就是非常大的問題了」、「建議找個近點的基建宣揚」。

還有網友不認同陸媒此時忙著宣揚「中國製造」，表示土耳其正經歷苦難，應該節制自誇。

土耳其這次強震震央在南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）附近；目前兩國罹難人數共逾3萬5000人。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120214