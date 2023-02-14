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中：美氣球10餘次全球環行飛越中國

2023/2/14 18:04
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（中央社台北14日電）中國外交部發言人汪文斌13日聲稱，2022年以來美國高空氣球10多次非法飛越中國領空。他今天被要求提出證據時說，這是同年5月以來美方氣球「全球環行」所為，美方應徹查並給中方解釋。

汪文斌雖作出上述回應，但他並未出示任何更具體的如氣球路徑、照片，以及中方如何觀察、追蹤及處置這些氣球等細節及相關證據。

中國外交部下午舉行記者會。環球網報導，法新社記者提問，中方指美方高空氣球自2022年以來「未經中方許可」曾10多次飛越中國領空，中方是否有相關證據？汪文斌在回答時，作上述表示。

汪文斌首先說，「既然你提到了，我也願意在此再補充一些相關的信息」。隨後聲稱，自2022年5月以來，美方「未經中國相關部門批准」，在美國本土放飛多個高空氣球持續進行「全球環行」，至少10多次「非法飛越中國以及相關國家的領空」。

他提到，美方應當對上述情事進行徹查，給中方「作出解釋」。

針對汪文斌13日聲稱的上述內容，美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）在推特發文表示，「有關美國政府操縱偵察氣球飛越中華人民共和國（PRC）領空的任何指控，都屬虛假」。

華森指出，真正運用「高空偵察氣球執行情蒐任務」的是中國，且已經侵犯了美國及其他40餘國的主權，遍及五大洲。（編輯：邱國強/唐佩君）1120214

#汪文斌
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汪文斌
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