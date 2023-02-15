剖析兩岸情勢 學者：台灣利益親美友日也要和陸

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淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳15日獲邀赴三三企業交流會2月份例會，以「中共20大政經發展與兩岸和戰風險指標觀察」為題進行專題演講。中央社記者郭日曉攝 112年2月15日

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（中央社記者李雅雯台北15日電）淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，台灣利益除了積極爭取、維持親美友日資源外，也必須對中國大陸持續釋放善意，特別是大陸人民，以維持兩岸基本和平穩定關係。

張五岳15日獲邀赴三三企業交流會2月份例會以「中共20大政經發展與兩岸和戰風險指標觀察」為題進行專題演講，他在會中作上述表示。

張五岳表示，中國大陸對台政策以「和統」為主旋律，基本方針仍是「和平統一，一國兩制」、堅持一個中國原則「九二共識」。

他指出，在美中對抗大局、香港議題、兩岸官方欠缺政治互信和溝通管道、兩岸領導人特質等制約要素下，可以預見未來1年多，兩岸幾乎難以建立新的共識與恢復官方授權對話談判。

他認為，在這樣的條件下，兩岸能做的就是明確彼此底線，避免誤判；防範擦槍走火的意外和做好內部危機管控，避免加深人民敵意，使「和平發展格局」由量變成為質變。

張五岳說，台灣必須做到「機會利益極大化、傷害威脅極小化」。台灣利益除了建立在積極爭取親美友日、國際社會等資源上，也要對中國大陸持續釋放善意，特別是其人民。

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他提到，美國對中策略很清楚，區隔了中共政權和中國大陸人民；台灣是否要將陸配、陸生、陸客等與對台灣有了解善意者與主張武統人士視為一體對待，這可以加以思考。

張五岳在問答中說，在現在的兩岸關係下，台灣可以釋出更多善意，具體落實方式就是人道關懷，不要因為政治分歧讓人道關懷部分受影響，政治問題循政治處理；人道關懷可以有很多積極主動空間，特別是台灣企業、NGO都有很多彈性去執行。（編輯：邱國強）1120215