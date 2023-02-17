中國地圖新規矮化台灣 網嘲：天朝地圖與眾不同

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中國官方近日發布地圖新規範矮化台灣，要求將台灣在地圖上按照「省級行政單位」表示，台北市被列為「省級行政中心」，其餘五都被列為「地級行政中心」。（圖取自人民日報微信公眾號weixin.qq.com）

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（中央社台北17日電）中國官方近日發布地圖新規範矮化台灣，要求將台灣在地圖上按照「省級行政單位」表示，台北市被列為「省級行政中心」，其餘五都被列為「地級行政中心」；有網友嘲諷「天朝地圖與眾不同」。

人民網報導，中國自然資源部近日發布一項關於印發「公開地圖內容表示規範」的通知，明定「中國全圖除了表示大陸、海南島、台灣島外，還應當表示南海諸島、釣魚島（釣魚台）及其附屬島嶼等重要島嶼；南海諸島以附圖形式表示時，中國地圖主圖的南邊應當繪出海南島的最南端。

「通知」要求，「台灣省」在地圖上應當按「省級行政單位」表示；台北市作為「省級行政中心」表示；台灣的新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市則按照「地級行政中心」表示。

「通知」還稱，「台灣省」地圖的圖幅範圍，應當繪出釣魚島和赤尾嶼（以台灣島命名的地圖除外）。釣魚島和赤尾嶼既可以包括在台灣省全圖中，也可以用台灣本島與釣魚島、赤尾嶼的地理關係作附圖反映。

此外，「通知」要求地圖應當正確反映「台灣島與大陸之間」的地理關係或者配置相應的插圖。

地圖最新規範發布後，許多中國大陸網友在社群相關新聞討論串表示附和，不少人解讀這是要準備「收復」台灣；但也有網友嘲諷「天朝地圖與眾不同」。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120217