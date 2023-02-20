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推動大灣區發展 澳門與中國大陸互認駕照

2023/2/20 12:43
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（中央社記者張謙香港20日電）繼香港之後，澳門也與中國大陸互相承認對方的駕照，據指出，這有利於推動粵港澳大灣區建設。

澳門當局今天公布，中國公安部與澳門特別行政區政府近日簽署駕照互認換領協議，協議將自5月16日起生效。

根據協議，大陸與澳門承認對方核發的有效駕照，一方准許持有對方駕照的人直接駕車或者免試換領駕照。

但這項協議只適用於小型汽車和小型自動擋汽車。

按照安排，持有澳門駕照的澳門永久性居民，可以直接免試換領大陸駕照，無需參加考試；持有大陸駕照的人，在入境澳門14天內可直接駕駛規定車型，無需換領澳門駕照。

如果入境超過14天仍需開車的話，經澳門治安警察局交通廳登記後一年內，可以在澳門直接駕駛規定車型。

澳門當局表示，與大陸互認駕照，將可惠及旅遊、探親等人，也更加方便大陸和澳門居民駕車出行，促進兩地交流發展。

中國公安部方面表示，中國大陸與香港此前已實施駕照互認換領，現在有關措施推廣至澳門，將大大便利粵港澳大灣區居民往來，對推進大灣區建設具有重要意義。（編輯：陳沛冰）1120220

#澳門
#大陸
#中國公安部
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