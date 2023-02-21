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港反送中被捕者獲發回鄉證 議員：正面訊號

2023/2/21 11:33
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（中央社記者張謙香港21日電）香港多名「反送中」運動被捕者日前公開投訴被禁止進入中國大陸，經媒體報導後，已有個別人士獲大陸方面發給回鄉證（港人回大陸證件）；有立法會議員認為這是「正面訊號」。

根據明報今天的報導，協助相關事主的立法會議員張欣宇說，一名早前申請回鄉證遭拒的市民已獲發給證件，是首位經爭取後獲發給回鄉證的類似案例。

張欣宇說，重新獲發給回鄉證的事主是首名向他求助的市民；2019年，他因為非法集結被捕，但沒有被起訴，但他去年申請回鄉證時遭拒。

他說，經他向香港保安局、北京中央駐港機構及大陸出入境部門反映後，事主近日收到通知申請獲批，可以領取回鄉證。

張欣宇認為，這起個案釋出了「正面訊號」，希望其他事主也能申請回鄉證及入境大陸。

報導同時引述港區的中國全國人大代表、立法會議員田北辰說，期望大陸方面表明反修例被捕者都可以前往大陸，令有關市民不必猜疑能否入境。

他說，現時香港危害國安的活動已「銷聲匿迹」，相信反修例被捕者在大陸危害國安的可能性「微乎其微」，大陸方面不應一刀切地禁止他們入境。

報導也引述立法會議員狄志遠說，希望港府與大陸方面積極溝通，闡明已服刑青年的重犯機率低。

明報昨天報導，香港一些反修例被捕者即使沒有被起訴，都被禁止進入大陸；他們有些人在口岸遭沒收證件，也有人遭拒發回鄉證。

報導引述張欣宇說，接到超過30宗同類個案。他估計，大部分反修例被捕市民都無法前往大陸。（編輯：曹宇帆）1120221

#張欣宇
#大陸
#立法會
張欣宇
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