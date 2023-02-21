中國脫口秀演員海外巡演 仍難逃當局監控封殺

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（中央社台北21日電）曾有人戲稱中國脫口秀演員的處境猶如「帶著鐐銬跳舞」，自北京當局放寬防疫管制，他們相繼走出國門赴海外巡迴，終於有機會釋放禁忌，但仍難逃當局的強大監控而被封殺。

德國之聲（DW）18日報導，近年來「吐槽大會」、「脫口秀大會」等綜藝節目在中國大行其道，帶動脫口秀在中國興起，但當局日益嚴格的審查制度，以致風格近似於單口相聲的表演，嬉笑怒罵之間不慎難免踩到紅線。

還好來到海外巡迴，禁忌總算得以釋放，像是藝名池子、本名王越池的脫口秀演員，幾個壓箱底的段子，好比針砭中國言論自由受限審查嚴格，脫口秀發展難等，其實已完稿多年，直到近期北美巡迴才脫口而出。

雖然美國的脫口秀消遣現任與卸任國家元首司空見慣，但北美登台期間，池子並沒有提及中共領導人習近平、六四與文革，不過他抖了一個有關於領袖的「包袱」，當時在台下的觀眾小盧說，大家都笑瘋了。

儘管愛國小粉紅與五毛視辱華為大不敬，小盧回憶，池子拋的辱華哏「基本上越是辱得厲害笑得越大聲」，並且池子提及有個新疆的脫口秀演員卡姆辦不了護照沒跟他同行，可視為針對舉世矚目的新疆問題點到為止。

看過紐約場的小楊也說，演員丟哏提到「審查制度」和「境外勢力」，全場觀眾都能體會其中深意並放開大笑。

小楊表示，平時這些被歸類「反賊」的言論只能私下與朋友以打啞謎的方式交流，如今聽到內心的共鳴不帶掩飾公然呈現於舞台，感覺很爽快。

這些在中國家喻戶曉的脫口秀藝人也是看準了北美華人市場，特別是鎖定留學生。儘管如此，即使人在北美，還是躲不過北京當局如老大哥般的監控。

帳號「北美王探長」的用戶上傳影音，評價池子與黃西的表演說：「池子講了四五十分鐘，可能除了一兩個段子國內能講啊，其他的都沒有一個能講的，都是我們聽了不太敢聽的。」

另據美國自由亞洲電台（RFA）19日報導，池子因北美巡演的表現隨即招致報復，中共中央中宣部已下令封殺池子並疑似已波及到黃西。

官方震怒緣於他於巡演期間提及維族人在中國處處受限，可說是觸及當局的紅線，又公開調侃中國的防疫政策，間接影射習近平本人。

方形臉被有框眼鏡涵蓋大半，典型中國書呆子造型的黃西來自吉林，之後赴美深造取得生化博士學位而定居美國身兼雙職，白天他窩在實驗室裡做研究，晚上則是遊走酒吧與夜總會的脫口秀藝人。

拜登（Joe Biden）多年前擔任美國副總統時，黃西曾操著濃濃中國腔的英文發音笑談美式幽默，逗得拜登與一票達官政要樂不可支，並曾獲頒「波士頓2010年度諧星獎」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120221