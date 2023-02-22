中國持續金融反腐 銀行與農信系統成重災區

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（中央社台北22日電）中國持續金融領域反腐，今年以來已有不少銀行從業人員被查處通報，今天再就農發行高層被審查調查一事發布通報。分析指出，銀行的信貸存在審批需求，是滋生貪腐的土壤。

根據中共中紀委國家監委網站今天的消息，中國農業發展銀行瀋陽審計分部總經理侯敏涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查調查。

就在兩天前，中國建設銀行天津市分行前資深專員張龍泉涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查；建設銀行酒泉分行前行長張森被15日也被提起公訴。

此外，僅1日和2日，就接連有4名銀行系統的高官被查處，涵蓋工商銀行、中原銀行、交通銀行四川省分行、建設銀行深圳市分行。

中國基金報指出，今年以來，反腐力度仍持續不減。截至目前，已經不少銀行系從業者被查處通報，包含監管系統、國有大行、股份行、農信系統等相關人員。僅2月間便已發生多起金融反腐事件。

在監管系統方面，銀保監會9日通報，江西銀保監局其他非銀行金融機構監管處原副處長熊曉文被開除黨籍和公職。

2022年，農信系統掀起反腐風暴，廣東、湖南、河南省農村信用聯合社的黨委書記和主任都陸續落馬。僅約一年內，江西農信系統已有7名中高層先後落馬。

澎湃新聞指出，近3年來全國至少已經有12名農信系統前「一把手」被查。農信系統反腐的特色是從該省農信系統一把手落馬蔓延至省內金融系統的深入反腐，例如遼寧、山西省，就有多人被查。

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陸媒中新經緯引述浙江大學國際聯合商學院數字（位）經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林說，銀行規模大、人員多，相對於保險和證券來說，落馬人員相對也會更多一點。銀行的信貸存在審批需求，凡是有審批需求的，往往就會產生貪腐。

中國人民銀行和外匯局3日召開2023年全面從嚴治黨暨紀檢監察工作電視會議。駐人民銀行紀檢監察組組長曲吉山指出，2022年全系統全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作取得新的成效，政治生態持續向好，但基礎還不穩固，要繼續推動從嚴治黨的各項要求。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120222