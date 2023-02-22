港府再發消費券 預測經濟明顯反彈

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（中央社記者張謙香港22日電）香港財政司司長陳茂波今天宣布再向市民派發港幣5000元（約合新台幣1萬9445元）電子消費券，並預測香港經濟將會明顯反彈，年內增長3.5%至5.5%之間。

陳茂波上午向立法會發表2023至2024年度的政府財政預算案，這也是新一屆特別行政區政府的首份預算案。

他說，香港經濟目前正值復甦初期，市民和不少企業仍然承受相當壓力，需要支援；概括而言，這份預算案仍然是赤字預算，使用的資源超過8成用在市民和中小企業。

他說，考慮到當前經濟、社會民生及政府財政狀況後，今年政府再向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額5000元的電子消費券。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發3年來，香港經濟民生備受打擊，港府為此已先後兩次向市民派發消費券，首輪是5000元，次輪是1萬元。

除了消費券，陳茂波也宣布多項支援市民及企業的措施，包括有限度減免2022至2023年度的個人利得稅，上限為6000元，估計190萬人受惠。

這項寬減將令政府的收入減少85億元（新台幣330億元）。

政府也會減收企業的利得稅，將有13萬4000家企業受惠，這將導致政府少收7億2000萬元。

陳茂波並說，在疫情、外部和內部環境的打擊下，去年香港經濟年減3.5%，但隨著本地經濟回復動力，香港與大陸和國際的交往迅速復常，整體經濟氣氛有所改善。

他說，考慮到上述各項因素，預測香港經濟今年會明顯反彈，全年實質增長3.5%至5.5%之間，並預期香港經濟在2024至2027年間，平均每年增長3.7%，高於疫情前10年的2.8%。（編輯：周慧盈）1120222