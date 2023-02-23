廣東推動大型基建 振興疫後經濟

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（中央社記者張謙香港23日電）廣東省在3年疫困後，今年計畫透過投資各種大型基礎建設來振興經濟。

南方日報今天報導，今年開始，中國大陸地方政府紛紛展開重大專案建設，為推動全年經濟開始「大比 拚」。

報導表示，基建投資既是「穩當前」的有效抓手，又可「顧長遠」；2022年，中國大陸適度超前展開基礎設施投資，全年基礎設施投資增長9.4%，較2021年提高9個百分點，實現增速連續8個月回升，為促進投資和穩定增長發揮了重要作用。

報導引述華創證券研究所所長助理、首席宏觀分析師張瑜說，上半年大陸消費復甦基礎仍不牢固，基建將前傾發力穩增長，加強基礎設施建設是「穩增長、擴內需」的有效手段。

據報導，截至目前，中國大陸已有28個省份公布了今年固定資產投資增速目標，當中11個省份增速目標設定為10%以上，而廣東年內共安排省重點專案1530個，總投資人民幣8.4兆元，年度計畫投資1兆元，其中基礎設施重點專案531個，年度計畫投資額為6159億元。

報導表示，廣東今年將以完成公路水路投資2300億元、鐵路投資1100億元為目標，希望發揮交通建設的「壓艙石」作用。

此外，新舊能源建設預計將持續加碼，高水準糧倉建設等保障糧食安全的投資也是重要方向之一。

報導列舉了一些具體投資項目，包括汕頭國際風電創新港的6000萬千瓦海上風電資源開發以及投資537.6億元的白雲機場三期等。（編輯：周慧盈）1120223