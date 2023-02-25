談俄烏戰爭 中國前副外長：歐洲更疑中

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（中央社記者呂佳蓉北京25日電）中國外交部前副部長傅瑩表示，歐洲人對中國的誤解加深，主要原因在於，當他們因烏克蘭問題陷入深深的安全危機感之際，對中國態度和政策缺乏瞭解。

據澎湃新聞報導，傅瑩指出，她參加這次的德國慕尼黑安全會議，不少人談及，這2、3年很少有機會直接聽到中國人介紹和解釋國家的政策與做法，導致國際社會對中國的認識更加受偏見影響。

傅瑩指出：「他們覺得現在歐洲與中國的關係進入一個更加困難的階段，出現問題時往往讓矛盾和分歧蓋過合作。」另有德國學者提醒，歐洲與中國的關係已到達「臨界點」，雙方應該認真面對和解決存在的問題。

她說，不過中歐關係中有些矛盾看似死結，「但既然是結，就有解兒」，關鍵在於能否誠懇相待、坦誠溝通並付諸行動。

對於美中關係，傅瑩指出，在這次慕尼黑安全會議上可以強烈感受到美國對中國政策調整造成的影響。美方與會者可說是「逢中必反」，中國的意識形態、經濟政策、對俄關係等無一不成為他們指責的標靶。

談到歐洲的對中國政策，傅瑩表示，歐洲人受到美國對中國戰略競爭的影響比較大。德國也在制定自己的對中國戰略，其中一個核心概念是把中國定義成「制度性競爭對手」。

她進一步指出，在涉及烏克蘭的問題上更是言辭強烈，並說「一位美國州長用手指著我說，『如果今天中國能直接告訴蒲亭蒲亭（Vladimir Putin）收手，明天戰爭就可以停止』。」

傅瑩接著辯解指出，在一場衝突中，當雙方仍在交戰時，任何停火斡旋必須雙向進行，「否則豈不是偏袒一方為其火中取栗？」其實這是試圖將歐洲人對俄烏危機的焦慮轉向中國。

在德國舉辦的慕尼黑安全會議於17日至19日舉行，在俄烏戰爭即將滿一年的背景下，會議聚焦在俄烏戰爭。（編輯：曹宇帆）1120225