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疫後再推基層交流 宋濤會見高雄里長參訪團

2023/2/28 13:00
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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）大陸國台辦主任宋濤上任後積極推進「大交流」，27日會見來自台灣的高雄里長暨基層社團參訪團。宋濤聲稱，這是貫徹以「以人民為中心」的發展，「尊重、關愛、造福台灣同胞」。

據新華社報導，京台社區發展交流會27日在北京舉行，北京市西城區、豐台區的街道社區工作者與來京參訪的台灣高雄里長暨基層社團參訪團一行座談交流。

宋濤也參與了交流會面。他指出，兩岸同胞是一家人，實現兩岸交流往來正常化是兩岸同胞共同的期待。「堅持一個中國原則，兩岸關係就能和平發展，台灣同胞就能受益」。

宋濤並指，中國大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，不斷匯聚推動兩岸關係和平發展、「祖國統一的磅礴力量」。

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高雄市參訪團基層代表在交流會上表示，希望兩岸交流不再受到「島內人為因素阻礙」，兩岸雙向交流儘快恢復，「歡迎北京的街道社區工作者早日到台灣參訪交流」。期待「兩岸一家親」理念更加深入人心，能有更多台灣基層民眾參與兩岸交流合作。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，中國大陸對台政策當中即包含基層交流，即「一代一線」（青年一代，基層一線）當中的「一線」。疫情期間，兩岸交流停擺，隨著疫後開放，大陸定調「大交流」後，持續推進基層交流。（編輯：周慧盈）1120228

#宋濤
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