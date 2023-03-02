防統戰滲透 台灣基進籲政府納管里長赴中、線上活動

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（中央社記者林敬殷台北2日電）台灣基進今天舉行記者會表示，一些基層里長活動及線上活動，已成為中國統戰滲透的破口，要求政府正視並規範里長赴中標準、禁止線上參與統戰活動。

台灣基進上午舉行「中國統戰活動驚見台灣前警政高官，抗中民防又破洞」記者會。

台灣基進高雄市議員張博洋表示，北京市東城區常委薛國強、也是東城區的統戰部部長，還有國台辦的副局長，都出席日前這場線上活動，可見里長赴中不是觀光交流，中國早已把這些活動當作統戰。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，目前兩岸人民關係條例只規範國安、情報機關卸任的正副首長不可以參加中國舉辦的政治活動，可是由中共在台灣的代理人在台灣本地舉辦的活動，甚至是由民選的里長舉辦，變成退休高官參加中共統戰活動的破口。

張博洋說，「線上參與」巧妙迴避了前往中國的法令規定，而里長的公職身分特殊，非屬公務員認定範圍，也不是「民意代表」，無法約束中共邀請里長到中國，參加美其名「交流」的統戰活動。

張博洋說，政府相關單位不要認為里長去中國，或是卸任高官參加線上交流無法可管，當兩岸危急的時候，無法可管並不是政府可以給人民交代的理由，如果無法可管，那就立法來管。（編輯：翟思嘉）1120302