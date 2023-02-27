高雄里長組團訪中 議員批統戰捲土重來應儘速修法

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）疫後邊境開放，兩岸交流逐步恢復，近日高雄多名里長組團訪中，議員張博洋批，中共利用基層交流達統戰目的行之有年，但政府毫無作為。帶隊的里長劉啟芳說，都是一般生活交流。

台灣基進高雄市議員張博洋今天接受媒體聯訪表示，中國利用落地招待團帶著台灣基層交流已行之有年，背後真正目的就是統戰，這件事眾所皆知，但政府不僅沒有警覺心，長期以來也未採取行動。

張博洋指出，過去這幾年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情這道防火牆，兩岸統戰交流工作暫時停擺，但隨著近來疫情解封，統戰工作又捲土重來。

高雄市鳳山、三民、左營、燕巢等多區里長近日抵達中國交流，帶隊的鳳山區誠義里長劉啟芳今天接受媒體電訪說，雙方的交流都是一般生活的面向，如環保、長照等議題。訪問團除了里長外，也有里民、社區發展協會等社團成員。

張博洋認為，前高雄市長韓國瑜在2018年能掀起韓流，主要是基層村里鄰系統被滲透，造成基層轉傳、散播各式來自中國的農場假新聞，政府猝不及防。

張博洋呼籲，民進黨應趁綠營立委仍過半，儘速修法防堵統戰漏洞，提防未來有更多地方、中央選舉被影響，另外包括總統蔡英文近年強調的全民國防也可能遭到滲透，不利民防。（編輯：郭諭儒）1120227