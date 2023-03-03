西藏抗暴日64週年 3月5日大遊行為自由而走

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（中央社記者唐佩君台北3日電）今年是西藏抗暴紀念日64週年，在台藏人團體將於5日在台北舉辦大遊行，以「迫害未完、真相未明、抵抗未止」為主題，呼籲民眾為西藏而走，也為每個自由、不放棄的靈魂而走。

包括在台西藏人福利協會、西藏青年會台灣分會及西藏台灣人權連線等多個團體今天上午在立法院群賢樓外舉辦記者會，包括台灣國會西藏連線會長無黨籍立委林昶佐、時代力量立委王婉諭及民進黨立委劉世芳等人參與力挺。

主辦單位表示，今年是在台灣西藏抗暴紀念日活動的第20週年，目前全球大約逾600萬藏人，其中有15萬人流亡海外。在中國的殖民統治與強力的同化、漢化政策之下，西藏的宗教、文化、語言等傳統，甚至脆弱的自然生態系，都在壓迫性的政策下遭受到嚴重破壞。

主辦單位指出，中國藉COVID-19疫情為藉口，在西藏、東突厥斯坦、香港、以及中國國內，進行大規模的壓迫，不僅在維吾爾人與穆斯林聚居的烏魯木齊造成高樓大火的悲劇，拉薩人民更在不合理的「封城百日」政策下，受到各式人權侵害。

且中國的壓迫也擴及至對台灣的軍事威脅，甚至進一步對區域的威權擴張，因此3月5日將以「迫害未完、真相未明、抵抗未止」為遊行主題走上台北街頭，這個主題不僅僅西藏適用，所有受極權壓迫的國家都適用，呼籲大家為西藏而走，也為每一個自由、不放棄的靈魂而走，3月10日另將舉行紀念晚會。

林昶佐在記者會上表示，近2、3年可感受到國際對台灣的支持，以及願意為遭中國打壓的民族站出來，今年好不容易迎接疫後時代，希望有更多人為藏族朋友站出來，讓國際看到台灣在國際支持人權民主的潮流上不落人後。

民進黨立委劉世芳表示，中共領導人習近平政權的極權統治完全違背世界民主潮流，全台灣民眾都不會向極權妥協，看到現在年輕一代願意支持西藏朋友就代表台灣民主自由成功，人權民主想法深植人心 ，這是台灣引以為傲之處。

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時代力量立委王婉諭指出，必須譴責中共迫害人權及種族滅絕的行動，當前中共惡行持續惡化迫害更多種族，呼籲大家一起發聲，這不只為了藏族朋友更是為民主自由發聲。

在台藏人福利協會會長札西慈仁表示，不僅西藏的宗教、文化正逐漸被消滅，中共也打壓爭取人權的中國人，呼籲中國人也應該站出來，而每年的大遊行，已經成為台灣人或者至少是台灣社運界很重要的一件事情，參與人數也越來越多，感謝台灣人對西藏的支持。（編輯：曹宇帆）1120303