兩會兩岸看點 釋出多少交流訊息

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（中央社記者呂佳蓉北京4日電）中國全國政協今天開幕，兩會正式登場。在觀測兩岸部分，今年大陸已定調對台為大交流，因此會中值得關注釋出多少交流訊號。

每年中國全國人大、政協會議（全國兩會）是觀察大陸政策走向的重要窗口，當中包含對台部分。

依照往例有三大要點，一是會議文件，政府工作報告提出年度各項工作重點；二是中共高層「下團組」，即前往各代表團聽取意見與討論；三是各部委記者會與壓軸的總理記者會。

在兩岸關係上，政府工作報告中會總結去年對台工作，以及展望未來一年的政策方向。

在中共高層「下團組」方面，今年以總書記習近平、即將卸任政協主席的汪洋，以及即將接任政協主席的王滬寧，3人的動向最受關注。

細數習近平上台10年來，分別在2019、2016和2015年藉由下團組發表涉台談話。這3年正逢發表「兩制」台灣方案與台灣可能出現政黨輪替，以及民進黨確認執政的背景下，在兩會期間有涉台言論。

時隔3年，習近平是否再下團組親講兩岸，值得觀察當中意涵。

另外，今年適逢換屆年，涉台談話關注的焦點還可關注新人走馬上任後的表態。如新上任外交部長的秦剛，以及將在總理記者會亮相的李強。

分析人士預期，今年全國兩會期間，預計中國大陸會繼續釋出恢復交流往來的訊號風向。今年是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後首年，兩岸事務性協商可望重啟，台海情勢將現新局，透過交流管控危機。（編輯：周慧盈）1120304