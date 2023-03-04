更多編輯台推薦新聞：
影片／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感
科技

影片／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練
運動

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道
科技

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix
國際

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 兩岸

兩會兩岸看點 釋出多少交流訊息

2023/3/4 10:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京4日電）中國全國政協今天開幕，兩會正式登場。在觀測兩岸部分，今年大陸已定調對台為大交流，因此會中值得關注釋出多少交流訊號。

每年中國全國人大、政協會議（全國兩會）是觀察大陸政策走向的重要窗口，當中包含對台部分。

依照往例有三大要點，一是會議文件，政府工作報告提出年度各項工作重點；二是中共高層「下團組」，即前往各代表團聽取意見與討論；三是各部委記者會與壓軸的總理記者會。

在兩岸關係上，政府工作報告中會總結去年對台工作，以及展望未來一年的政策方向。

在中共高層「下團組」方面，今年以總書記習近平、即將卸任政協主席的汪洋，以及即將接任政協主席的王滬寧，3人的動向最受關注。

細數習近平上台10年來，分別在2019、2016和2015年藉由下團組發表涉台談話。這3年正逢發表「兩制」台灣方案與台灣可能出現政黨輪替，以及民進黨確認執政的背景下，在兩會期間有涉台言論。

時隔3年，習近平是否再下團組親講兩岸，值得觀察當中意涵。

另外，今年適逢換屆年，涉台談話關注的焦點還可關注新人走馬上任後的表態。如新上任外交部長的秦剛，以及將在總理記者會亮相的李強。

分析人士預期，今年全國兩會期間，預計中國大陸會繼續釋出恢復交流往來的訊號風向。今年是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後首年，兩岸事務性協商可望重啟，台海情勢將現新局，透過交流管控危機。（編輯：周慧盈）1120304

#習近平
#政協會議
#中共
習近平
路透：結束清零步伐上 李強與習近平意見不一分析：忠誠高於能力 李強團隊提振經濟能力存疑
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
路透：結束清零步伐上 李強與習近平意見不一