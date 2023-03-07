中國汽車市場開局不利 湖北祭6折補貼引發搶購

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（中央社台北7日電）中國汽車市場今年開局不利，前2月銷售慘淡，多地為刺激汽車消費紛紛出招。其中，湖北省聯合當地央企東風汽車祭出高額補貼，還有車型等於打6折，立即被搶購一空；東風汽車股價今天直奔漲停。

中國1月汽車銷量164.9萬輛，比去年大跌35%，創下本世紀以來同期最差紀錄。中國汽車流通協會預測，今年2月乘用車終端銷量約為140萬輛，雖比去年同期略增，但仍低於市場預期。

中國多地今年紛紛推出補貼政策刺激汽車消費。據陸媒時代財經報導，湖北省3日開啟新一輪購車政企補貼，東風汽車旗下的東風風神、東風雪鐵龍、東風標誌、東風日產等多個品牌10餘款主力車型補貼人民幣數萬元。

其中，東風雪鐵龍C6等車型最高補貼人民幣9萬元（約新台幣40萬元，下同），原本訂價21.19萬元的版本，補貼後只賣12.19萬元，等於打超過6折。

湖北政企聯合大額補貼立刻在車市引發轟動，多家東風系列品牌經銷店人滿為患，訂單量猛漲，部分車型瞬間賣光。多名銷售人員表示，雪鐵龍等品牌部分車型已於6日停止接單。

據報導，由於訂車人數過多，店內銷售還將訂金從1000元提高到5000元。

據瞭解，參與這次補貼購車者必須是湖北省內戶籍、且在省內掛牌，另外補貼金額會在購車後以現金方式返回消費者帳戶。不過，據多名銷售人員反映，這還是吸引了眾多省外消費者趕赴湖北購車。其火爆程度，當下的比亞迪都得甘拜下風。

據報導，這次湖北省政企補貼活動持續至3月31日。有業界人士表示，此舉或意在刺激當地汽車消費，促進汽車產業發展。公開數據顯示，2022年，湖北汽車業全年生產汽車189.6萬輛，不增反減4.6%。

對此，網易汽車今天發布一篇評論指出，沒有降價之前，雪鐵龍C6這輛車在市面上的存在感極低，每個月的銷量只有兩位數，在B級車銷量墊底。

評論稱，雪鐵龍C6的這波降價充分印證了一句話：「沒有賣不出去的車，只有賣不出去的價格。」

據新浪財經，東風汽車今天在A股開盤後直拉漲停鎖死，每股報6.8元，市值增為136億元。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120307