調查：陸客轉向 香港恐失去大灣區購物中心優勢

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（中央社記者張謙香港10日電）一項調查顯示，未來3年，粵港澳大灣區中的大陸旅客，將有10%至15%轉向赴海南或澳門消費，香港可能因此喪失購物中心的優勢。

綜合本地媒體今天的報導，全球顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）上月調查1155名有意在未來12個月訪港的大灣區民眾，他們的家庭月入平均為人民幣（下同）1萬5000元（約新台幣6萬6000元）。

85%受訪者表示，來港主要目的是購物和觀光，平均預計消費3萬6400元，其中1萬7800元花在奢侈品。

不過，有10至15%受訪者表示，未來將減少在港購買奢侈品、化妝品和保健品，將轉向海南或澳門購買，又或透過「代購」買化妝品和保健品等。

調查指出，因醫療保健之故而赴港的大灣區旅客，最需要健康檢查和疫苗接種這兩項服務。

至於金融服務方面，麥肯錫指出，受訪者對香港作為金融中心的角色，意見分歧較大，有人認為香港社會穩定和金融機構信譽明顯改善，但也有人指市場監管制度、客戶隱私和安全投資營商環境方面，比起3年前沒有太大進步。

麥肯錫表示，這項調查結果顯示，未來香港可能失去作為購物、金融服務和醫療中心的優勢，建議本地企業提升服務品質。（編輯：曹宇帆）1120310