中國央行行長和財長留任 分析：著眼經濟連續性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國新一屆政府人事出爐，其中央行行長和財政部長留任，外媒引述分析說，當局出人意料的舉動顯示，在國內外經濟挑戰日益嚴峻的情況下，將連續性作為優先考慮。

路透社今天報導，中共總書記、中國國家主席習近平展開第3個5年任期之際，在政府全面改組過程中一直任命盟友擔任關鍵職務。這次選擇在核心決策職位保持連續性的舉措打破了慣例，因為留任央行行長的易綱65歲，續任財長的劉昆66歲，兩人都已達65歲官方退休年齡。

報導引述經濟學人情報公司網路（Economist Intelligence Corporate Network）中國總監貝金克（Mattie Bekink）表示，「選擇這些關鍵經濟角色的連續性意味著要強調信譽和穩定性」。

她說，這或許也是北京對目前所面臨挑戰的默認，「第三屆習近平政府面臨的真正挑戰是，它是否會解決中國經濟的結構性失衡問題，並進行必要的改革，以確保中國的長期競爭力」。

上海保銀資產管理有限公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）則表示，「政府將這些資深金融專家留在內閣，向市場發出了積極信號」。

受過美國教育的易綱於2018年被任命為中國人民銀行行長，去年10月舉行的中共20大，由於未進入中共中央委員會，外界普遍預計他將退休。

分析人士曾經預期，一旦易綱和劉昆卸任，所留職務將被國際經驗少得多的官員所取代。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，「像易綱這樣的人擔任央行行長，美國方面會感到舒服得多」。

吳木鑾說，「這表明中國希望至少與美國就貨幣政策和金融合作進行對話」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導另引述分析指出，這表明中國政府挑選央行行長和財政部長時將專業精神、管理和微調藝術放在首位，因為核心經濟部門的掌舵人需要高超的專業技能。

14屆中國全國人大一次會議今天進行國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、人民銀行（央行）行長、審計長、秘書長人事案表決，除了安徽省委書記鄭柵潔接替何立峰擔任國家發改委主任，其他原封不動。香港星島日報引述分析人士表示，內閣部長將主持完成機構改革之後才調整。（編輯：周慧盈/邱國強）1120312