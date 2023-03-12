軍委委員李尚福任中國防長 遭美制裁未解受矚目

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（中央社記者邱國強台北12日電）和中共中央軍委「同一套班子、掛兩塊牌子」的中國國家軍委，毫無意外由習近平等相同7人出任正副主席及委員。其中，被美國制裁的李尚福出任國務委員兼國防部長，成為話題。

在美中關係如今陷入緊張，且有潛在的軍事對峙風險時，被美方列為制裁對象的李尚福卻接任中國國防部長，未來他能否代表中國軍方與美方順利互動，受到矚目。

中國國家軍委，是「中華人民共和國中央軍事委員會」的簡稱，成立於1983年，但其實和「中國共產黨中央軍事委員會」是同一個機構、同一批成員，只是使用兩種不同的名稱。形式上是中國的最高軍事領導機構。而其正副主席及委員則由中國全國人大選出，任期5年。

由於這一屆中共中央軍委成員，已於2022年10月的中共20屆一中全會產生，主席由中共總書記習近平兼任；副主席為張又俠、何衛東；委員為李尚福、劉振立、苗華、張升民。因此，今年3月10日及11日選出的中國國家軍委正副主席和委員，毫無意外地同樣是這7人，且排序不變。

依慣例，中共中央軍委、中國國家軍委扣除正副主席外，排名第1的委員即擔任中國國防部長。因此，在中共20屆一中全會後，李尚福即成為國防部長內定人選。而今天被選為國防部長，並依例兼任國務委員，完全在意料中。

李尚福1958年生，生於四川成都，是軍二代，父親李紹珠曾任中共鐵道兵西南指揮部副司令員。1982年畢業於共軍國防科技大學，隨後任職西昌衛星發射中心；2003年12月任共軍總裝備部西昌衛星發射中心主任，後任嫦娥二號任務發射場區指揮長；2013年9月升任總裝備部司令部參謀長；2014年12月接任總裝備部副部長。

2016年1月中國「軍改」後，李尚福接任共軍戰略支援部隊副司令員兼參謀長；2017年8月升任中共中央軍委裝備發展部長；2019年7月晉升上將軍銜；2022年10月晉升中共中央軍委委員。

美國國務院2018年9月20日宣布，時任中央軍委裝備發展部長的李尚福，因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，亦即中國在2017年購買10架蘇35戰鬥機、2018年採購S-400地對空飛彈系統，依美國「以制裁反制美國敵人法案」被列為制裁對象。

因此，李尚福就任後能否代表中國軍方與美方順利互動，成為外界頗感興趣的話題。但有分析指出，在習近平已認定中美兩國競爭態勢已成，很難恢復到以往水平的情況下，李尚福背負美方制裁在身的現實，並非習近平考量的重點。

至於兩名軍委副主席，張又俠與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，去年中共20大同為被習近平破格超齡任用的對象，代表與李尚福同是「軍二代」的張又俠既受到習近平信任，也需要老人穩住軍方陣腳；而何衛東的出線，被普遍認為與他曾長期在轄區涵蓋台海的南京軍區任職有關，引發外界對習近平劍指台海的聯想。

至於劉振立、苗華、張升民3人中，苗華和張升民都是上屆軍委委員留任，符合各界預期；現年未滿60歲的劉振立則曾參加1984年的中越邊境戰役，具實戰經驗，被認為是他能以後起之秀晉升軍委委員的原因。今年3月，張振立即接任中共中央軍委聯合參謀部參謀長。

而海軍出身、現任中共中央軍委政治工作部主任的苗華，中共20大前曾是呼聲最高的軍委副主席人選，但因張又俠留任而未能晉升，但仍獲得留任；第二炮兵（現火箭軍）出身的張升民，至今仍兼任中共中央軍委紀委書記及排名第2的中共中紀委副書記。兩人均是習近平在軍中看重的高層幹部。（編輯：邱國強）1120312