隨機拍攝貧困老人 B站Up主帳號被封

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（中央社記者呂佳蓉北京16日電）因疑似拍攝貧困老人的生活，中國知名的「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱B站）網站一名部落客帳號被封號。

B站一名「Up主」（部落客）戶晨風上傳一支「隨機找老年人購物，我來買單」的5分鐘影片，隨機採訪成都的街頭老人，詢問生活近況，並代為超市購物時買單。

影片中的老人來自四川南充，據其自述，老人年齡已78歲，與兒子前來成都，但是生活貧困，每個月農保僅人民幣107元（約新台幣450元），因此還需要打工討生活。

隨後，兩人前往超商購買大米、麵粉、雞蛋，並在戶晨風的堅持下買了豬肉，共花費127.88元，由這名Up主買單。

影片中沒有尖銳的批評，但是帳號卻遭到封禁。事件傳開之後，在中國微信、知乎等平台上受到討論。

有中國網友在討論平台「知乎」表示，「尖銳的諷刺是不被允許的，溫和的批判也是不能接受的，現在讚美得不夠賣力，那都是錯的」、「太悲哀了，沒有任何違禁內容，只是把大多數人的真實生活展現出來，就要被封號」。

中央網信辦14日展開「全面整治『自媒體』違規營利行為」，當中就有「從嚴整治『自媒體』利用弱勢群體進行流量變現，包括哄騙、利誘老年人擺拍視頻」等。

有中國民眾認為，被封號也與網信辦的「從嚴整治」相關。（編輯：周慧盈）1120316