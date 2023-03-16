郭文貴被捕 軍師余建民浮出水面成逃犯

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（中央社台北16日電）中國流亡富商郭文貴15日在紐約遭到逮捕，他的「軍師」余建明也浮出水面。余建明此前長期在香港投行圈，被指控與郭文貴一樣的11項罪名，並再加控一項妨礙司法公正罪，目前仍在逃。

陸媒財新網今天的報導稱現年56歲的余建明是郭文貴的「軍師」。他在2005年到2015年3月在澳洲投資銀行麥格理擔任大中華區主席、董事總經理，期間，2009年還被增補為重慶市政協委員，擔任過一些省市的經濟顧問。

報導說，當年香港投行圈的人都知道，余建明有個重要的大客戶叫郭文貴。2015年3月離開待了20多年的外資投行界後，余建明成為「阿中基金」旗下一系列公司的董事和行政總裁，而阿中基金幕後的真正老闆是郭文貴。

據報導，郭文貴從2013年前後布局海外，憑著前國家安全部副部長馬建的支持、前英國首相布萊爾（Tony Blair）的引介，以「特殊身分」開道，騙取一些阿拉伯聯合大公國高層的信任，以投資中國金融資產為餌，為阿布達比王室成員成立阿中基金。余建明深度參與此事，並在不久後被招徠成為合夥人。

阿中資本集團2015年1月在香港註冊成立，當時公司唯一的股東就是余建明。據公司官網2017年時的介紹，公司管理的資金主要來自中東和東亞集團的投資者。

郭文貴與余建明此次被控的罪名包括多項電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺和洗錢，他們所使用的活動平台包括GTV傳媒集團（GTV Media Group）、加密貨幣平台喜馬拉雅交易所（Himalaya Exchange）、喜馬拉雅農場聯盟（Himalaya Farm Alliance）、聲稱高端會員參與的G俱樂部（GCLUBS）。余建明是喜馬拉雅交易所的創辦人。

美國司法文件顯示，2022年9月20日、21日前後，美國當局向國內幾家銀行發出司法授權的沒收令，隨後從喜馬拉雅交易所和其他相關實體名義持有的銀行帳戶中，沒收了和郭文貴及余建明有關的3.35億美元收益。後來又在2022年10月到2023年3月之間沒收額外資金，共沒收了約6.34億美元的詐欺收益。

另外，2021年9月，具有香港及英國雙重公民身分的余建明還在英國倫敦成立了「香港人民協會」，專門協助持BNO等護照的香港人落戶英國，建立社區關係。

郭文貴今年55歲，發跡於1990年代中後期，報導稱他在2012年之前，以各種非常手段累積人民幣數百億元的財富，包括河南裕達國貿大廈、北京盤古大觀及金泉家園、民族證券等。過程中，強化與前國家安全部副部長馬建的關係。

郭文貴2015年逃亡美國，並公開以各種對中國政壇的政治爆料聞名，吸引一群支持者。

根據美國司法文件，郭文貴和余建明總共涉及12項指控，每項指控最高刑期從5年到20年不等。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120316