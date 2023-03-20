空貨櫃堆滿中國海港 官員：反映國際看好未來出口

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（中央社台北20日電）年初以來，中國一些港口出現空貨櫃堆積的現象，引發外界對外貿情勢擔憂。中國海關總署署長俞建華今天說，大量空箱在港口「蓄勢待發」，反映了國際市場依然看好中國下階段的出口能力。

根據國新網，國務院新聞辦公室上午舉行新聞發布會，俞建華回應「在港口的集裝箱（貨櫃）空箱數量增加」的提問時說，他也在關注空箱問題。

他解釋，中國港口的空箱堆積現象，「這裡面有前一個時期新集裝箱投放量過大、國內堆存成本較低、國外疫情緩解後空箱短期大量回流的原因，也有季節性規律作用」。

他說，大量空箱在港口蓄勢待發，「某種程度上也反映了國際市場依然看好我們下一階段的出口能力」。從海關最新數據看，2月下旬以來，出口用箱量在持續增長。

同一天，央視新聞發布報導，赴寧波舟山港最大的貨櫃裝卸碼頭一探究竟。港口負責人說，目前，港口內存放的空箱數是一個可接受的範圍值。

至於空箱產生的原因，一方面原因是外貿的空箱回流，第二個是新增加的貨櫃在整個生產周期及使用周期過後，導致大批量的回流。

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報導說，2021年，在貨櫃海運市場高漲的行情下，全球生產了超過700萬的標準貨櫃，是常規年份的近3倍。如今，港口擁堵、一櫃難求的時期已經過去，貨櫃供應和需求的「一增一減」，造成了現階段空箱較多。此外，也有國際海運公司主動將空貨櫃調度到中國的港口，以隨時響應出口規模的增長。

外界對中國外貿的擔憂並非沒有理由。本月「兩會」上，中國政府將今年經濟成長率目標訂在「5%左右」，而非外界普遍預期的「5%到6%之間」，據北京清華大學文化經濟研究院院長魏杰11日在一場演講中表示，這是因為美國全面啟動盟友與中國脫鉤，2月份中國的出口數據大降，所以臨時調低經濟成長率，以穩妥因應。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120320