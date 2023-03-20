更多編輯台推薦新聞：
二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看
生活

輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

空貨櫃堆滿中國海港 官員：反映國際看好未來出口

2023/3/20 13:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）年初以來，中國一些港口出現空貨櫃堆積的現象，引發外界對外貿情勢擔憂。中國海關總署署長俞建華今天說，大量空箱在港口「蓄勢待發」，反映了國際市場依然看好中國下階段的出口能力。

根據國新網，國務院新聞辦公室上午舉行新聞發布會，俞建華回應「在港口的集裝箱（貨櫃）空箱數量增加」的提問時說，他也在關注空箱問題。

他解釋，中國港口的空箱堆積現象，「這裡面有前一個時期新集裝箱投放量過大、國內堆存成本較低、國外疫情緩解後空箱短期大量回流的原因，也有季節性規律作用」。

他說，大量空箱在港口蓄勢待發，「某種程度上也反映了國際市場依然看好我們下一階段的出口能力」。從海關最新數據看，2月下旬以來，出口用箱量在持續增長。

同一天，央視新聞發布報導，赴寧波舟山港最大的貨櫃裝卸碼頭一探究竟。港口負責人說，目前，港口內存放的空箱數是一個可接受的範圍值。

至於空箱產生的原因，一方面原因是外貿的空箱回流，第二個是新增加的貨櫃在整個生產周期及使用周期過後，導致大批量的回流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導說，2021年，在貨櫃海運市場高漲的行情下，全球生產了超過700萬的標準貨櫃，是常規年份的近3倍。如今，港口擁堵、一櫃難求的時期已經過去，貨櫃供應和需求的「一增一減」，造成了現階段空箱較多。此外，也有國際海運公司主動將空貨櫃調度到中國的港口，以隨時響應出口規模的增長。

外界對中國外貿的擔憂並非沒有理由。本月「兩會」上，中國政府將今年經濟成長率目標訂在「5%左右」，而非外界普遍預期的「5%到6%之間」，據北京清華大學文化經濟研究院院長魏杰11日在一場演講中表示，這是因為美國全面啟動盟友與中國脫鉤，2月份中國的出口數據大降，所以臨時調低經濟成長率，以穩妥因應。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120320

#中國
#俞建華
#魏杰
俞建華
中國海關：優化防疫 積極推動陸路口岸有序復開
魏杰
學者解讀中國金融機構改革 納公務員管理影響大
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族