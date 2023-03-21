美：中國防長李尚福雖遭制裁 無礙與美軍方會晤

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（中央社台北21日電）美國之音中文網報導，美國國務院官員在美東時間20日表示，美方對中國新任國防部長李尚福的制裁，不會妨礙他與美國軍方舉行正式會晤。但美國政府並不考慮豁免或放棄對李尚福的制裁認定。

李尚福12日經由中國全國人大會議，被選為國務委員兼國防部長。根據報導，美方至今尚未提議國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與李尚福進行通話。

報導指出，美國國務院發言人向美國之音表示，根據「以制裁反制美國敵人法案」（CAATSA）的制裁，並不一定禁止被制裁者與美國政府官員會面。

當被問到，這項制裁能否禁止李尚福赴美參加正式會議時，這名發言人回答，「根據美國法律，簽證記錄是保密的。因此我們不能討論個別簽證案件的細節」。

報導指出，對中國來說，美國若解除對李尚福的制裁可視為「善意姿態」，而解除制裁可能被視為恢復兩國國防部長軍事對話的關鍵一步。

喬治城大學亞洲研究教授韋德寧（Dennis Wilder）認為，美中兩國國防部長近年來的大多數會晤，都是在第三國進行的，例如在新加坡舉行的香格里拉對話會上。在這種情況下，即使李尚福被制裁，也沒有理由不舉行會議，因為在第三國舉行會議使得這些制裁「已經沒有任何意義了」。

五角大廈發言人則表示，盡管基於制裁，李尚福仍被禁止在美國管轄下進行任何美國財產利益、資金轉移、支付或外匯兌換，但美國總統拜登（Joe Biden）的政府仍繼續尋求與中國軍方領導人進行公開溝通，以確保競爭不會蔓延成為衝突。而奧斯汀仍能與李尚福「進行美國政府的公務」。

根據報導，盡管美國提出要求，但自2022年11月以來，美中迄未舉行過國防部長層級的軍事對話。

美國國務院2018年9月20日宣布，時任中共中央軍委裝備發展部長的李尚福，因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，亦即中國在2017年購買10架蘇35戰鬥機、2018年採購S-400地對空飛彈系統，依美國「以制裁反制美國敵人法案」被列為制裁對象。（編輯：邱國強）1120321