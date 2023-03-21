更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值
運動

村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／經典賽日本逆轉勝墨西哥 兩國球迷觀眾席相擁獲讚「令人尊敬」
首頁 / 兩岸

美：中國防長李尚福雖遭制裁 無礙與美軍方會晤

2023/3/21 18:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）美國之音中文網報導，美國國務院官員在美東時間20日表示，美方對中國新任國防部長李尚福的制裁，不會妨礙他與美國軍方舉行正式會晤。但美國政府並不考慮豁免或放棄對李尚福的制裁認定。

李尚福12日經由中國全國人大會議，被選為國務委員兼國防部長。根據報導，美方至今尚未提議國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與李尚福進行通話。

報導指出，美國國務院發言人向美國之音表示，根據「以制裁反制美國敵人法案」（CAATSA）的制裁，並不一定禁止被制裁者與美國政府官員會面。

當被問到，這項制裁能否禁止李尚福赴美參加正式會議時，這名發言人回答，「根據美國法律，簽證記錄是保密的。因此我們不能討論個別簽證案件的細節」。

報導指出，對中國來說，美國若解除對李尚福的制裁可視為「善意姿態」，而解除制裁可能被視為恢復兩國國防部長軍事對話的關鍵一步。

喬治城大學亞洲研究教授韋德寧（Dennis Wilder）認為，美中兩國國防部長近年來的大多數會晤，都是在第三國進行的，例如在新加坡舉行的香格里拉對話會上。在這種情況下，即使李尚福被制裁，也沒有理由不舉行會議，因為在第三國舉行會議使得這些制裁「已經沒有任何意義了」。

五角大廈發言人則表示，盡管基於制裁，李尚福仍被禁止在美國管轄下進行任何美國財產利益、資金轉移、支付或外匯兌換，但美國總統拜登（Joe Biden）的政府仍繼續尋求與中國軍方領導人進行公開溝通，以確保競爭不會蔓延成為衝突。而奧斯汀仍能與李尚福「進行美國政府的公務」。

根據報導，盡管美國提出要求，但自2022年11月以來，美中迄未舉行過國防部長層級的軍事對話。

美國國務院2018年9月20日宣布，時任中共中央軍委裝備發展部長的李尚福，因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，亦即中國在2017年購買10架蘇35戰鬥機、2018年採購S-400地對空飛彈系統，依美國「以制裁反制美國敵人法案」被列為制裁對象。（編輯：邱國強）1120321

#李尚福
#美國
#中國
李尚福
李尚福任中國國防部長 分析：向美示威軍委委員李尚福任中國防長 遭美制裁未解受矚目
奧斯汀
歐盟援烏聯合購軍火 中製無人機現蹤戰爭模式改變美無人機遭俄攔截墜黑海 兩國防長通話
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族