海南支持民營經濟發展：涉案企業家能不捕的不捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國當局全面提振民營企業發展信心之際，海南省政府今天公布支持民營經濟發展的26條具體措施，其中還提到，對民營企業家涉案人員能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實刑的不判實刑。

海南省政府官網28日公布「關於支持民營經濟發展的若干措施」。其中提到，要營造公平公正法治環境。展開涉民營企業案件立案監督和羈押必要性審查專項行動，甄別糾正侵犯民營企業和企業家合法權益的案件。

「措施」強調，貫徹落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，對民營企業家涉案人員能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實刑的不判實刑，能不繼續羈押的及時予以釋放或變更強制措施。

「措施」同時要求，建立預防和清理拖欠民營企業帳款的長效機制，防止和糾正國家機關、事業單位、國有企業拖欠市場主體帳款。

「措施」還提出多項對民營企業的資金獎勵補助措施。 其中，2025年12月31日前，當地企業上市申請獲得中國證監會或證券交易所受理的，給予人民幣100萬元（約新台幣4400萬元，下同）獎勵；獲得成功上市發行的企業，給予500萬元獎勵。

今天公布的「措施」還包括全面提振民營經濟發展信心、持續優化民營經濟發展環境、完善民營經濟發展要素保障、全力促進民營企業提升發展競爭力、進一步激發民間投資活力和潛力、多源引流提供民營經濟融資支援等六部分，共計26條具體措施。

海南當局稱，這是為深入貫徹中共總書記習近平關於民營經濟發展的重要論述以及考察海南時的重要講話和指示批示精神，全面落實中共20大精神和中共中央、國務院關於支持民營經濟發展的各項政策，推動民營企業提振信心、轉型升級、健康發展，深度融入海南自由貿易港建設。

習近平3月6日在看望民建、工商聯界全國政協委員時強調，民營企業和民營企業家是中共長期執政、團結帶領全國人民實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興中國夢的重要力量，是「自己人」，要「引導民營企業和民營企業家消除顧慮，放下包袱，大膽發展」。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120328