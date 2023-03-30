中國拉攏盟友力推人民幣結算 欲擺脫對美元依賴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國推動外貿以人民幣結算，試圖擺脫對於美元的依賴。圖為人民幣。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海30日電）中國推動外貿以人民幣結算，試圖擺脫對於美元的依賴。除了盟友俄羅斯，29日還與巴西達成協議，建立人民幣清算所。近期中國國企也完成首筆以人民幣結算的液化天然氣採購交易。

中國近年大力推動在外貿領域不用美元作為中間貨幣，而是以交易國的本幣進行貿易，藉此降低對於美元的依賴。其中，中國與俄羅斯在這個議題上的合作最為積極，外界解讀，在歐美國家加強對俄制裁之際，中俄藉此對抗並形成更加緊密的關係。

時間追溯到2022年2月底，俄羅斯入侵烏克蘭後不久，多個西方國家宣布將數個俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，此舉使俄羅斯進入全球金融市場的管道受限，如同將俄國的網絡切斷，這項行動被視為對俄羅斯金融制裁的手段之一。

當時就有分析認為，俄羅斯可能加強與中國的本幣貿易，盡量減少西方國家對其抵制的衝擊。

中國國家主席習近平3月下旬訪問俄羅斯時，和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署並發表「關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明」，其中針對提升金融合作，表示要在雙邊貿易、投資、貸款和其他經貿往來中適應市場需求「穩步提升本幣結算比重」。

除了俄羅斯，巴西29日也與中國達成協議，建立人民幣清算所，允許兩國企業以人民幣完成交易和發放貸款，無需依賴美元來實現國際交易。

根據英國廣播公司（BBC）報導，巴西的人民幣清算所（Clearing House）將由中國工商銀行（ICBC）負責運作，讓巴西和中國企業家得以使用人民幣進行商業交易和貸款，而不僅僅以美元進行商業交易和貸款。

報導指出，中國與巴西達成協議的基礎是過去13年間，中國一直是巴西最大的貿易夥伴，2022年兩國之間的交易量達到創紀錄的1500億美元。儘管巴西對中國的銷售絕大多數是大宗商品，而中國向巴西出口高附加價值產品，巴西仍有290億美元的貿易順差。

另據中國外交部官網去年9月發布，當時習近平與蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）會晤時，也曾邀請蒙古國更多金融機構加入人民幣跨境支付系統，擴大相互貿易本幣結算規模。

上海證券報、第一財經報導，中國國企「中國海洋石油集團」28日透過上海石油天然氣交易中心平台，完成中國首筆以人民幣結算的進口液化天然氣（LNG）採購交易，成交量約6.5萬噸，交易的對象來自阿拉伯聯合大公國。這筆交易被解讀為「有益的嘗試」，為國際資源商參與中國市場提供新管道。

報導也提及，伊拉克央行今年2月底宣布，允許以人民幣直接結算對中國的貿易，不過僅限於伊拉克的進口貿易結算，並不涉及出口貿易。換句話說，並不牽涉伊拉克與中國的石油貿易。

「能源」向來是中國推動人民幣結算的重要交易標的。以俄羅斯為例，去年9月，俄羅斯天然氣工業公司宣布與中國石油天然氣集團有限公司簽署協議，對中國的天然氣出口結算改用兩個國家的本國貨幣，即盧布與人民幣，取代過去按美元計價結算。

華爾街日報日前報導，習近平去年底訪問沙烏地阿拉伯並出席中阿峰會時表示，中國將繼續從波斯灣合作理事會國家大量進口原油、擴大進口液化天然氣。同時中國將利用上海石油天然氣交易中心平台推動油氣貿易人民幣結算。（編輯：楊昇儒）1120330