巴西和中國將建立人民幣清算所 降低美元依賴

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（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）巴西和中國為深化雙邊貿易合作，今天在北京舉行的中國巴西商業研討會上宣布建立人民幣清算所，允許兩國企業以人民幣完成交易和發放貸款，無需依賴美元來實現國際交易。

根據英國廣播公司巴西新聞網（BBC NewsBrasil）報導，中國工商銀行（ICBC）將負責在巴西運營人民幣清算所（Clearing House），讓巴西和中國企業家得以使用人民幣進行商業交易和貸款，而不僅僅以美元進行商業交易和貸款。

巴西財政部國際事務司司長羅西托（Tatiana Rosito）表示，中國工商銀行是一家大型中國金融機構，如果巴西企業家決定以人民幣完成交易，該銀行能夠保證他們的巴西幣收益立即轉換為人民幣。

過去13年，中國一直是巴西最大的貿易夥伴，2022年兩國之間的交易量達到創紀錄的1500億美元。儘管巴西對中國的銷售絕大多數是大宗商品，而中國向巴西出口高附加值產品，巴西仍有290億美元的貿易順差。

中國商務部副部長郭婷婷今天出席研討會時說，巴西已簽訂人民幣支付協定，極大地方便與中國的貿易往來，兩國將在食品和礦產領域開展更多合作，尋求從中國向巴西和從巴西向中國出口高附加值商品的可能性。

根據報導，巴西企業家對這一宣布並不感到興奮。一位與會的巴西農業綜合企業高層表示，以人民幣進行商業交易和貸款雖然比與阿根廷的共同貨幣要好，目前還無法評估巴西企業可能因此舉獲得收益或損失。

羅西托指出，巴西將採用的機制類似中國在智利和阿根廷已經建立的機制，這兩個國家已加入中國「一帶一路」倡議。

中國也要求巴西加入「一帶一路」，但巴西政府內部對此意見分歧，認為這更像是一種取悅中國的政治把戲，而不是巴西業務擴展的絕佳機會。

此外，美國對巴西加入「一帶一路」表示擔憂，而巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府正積極拉近與美國的關係。

中國和俄羅斯都試圖實施排除美元作為支付形式的商業機制，以減少美國在全球的經濟和政治影響力，並規避華府的任何制裁。

巴西駐中國大使卡爾旺（Marcos Galvão）在研討會上表示，巴西不會利用對外貿易搞政治。

魯拉原本計畫出席今天在北京舉行的中國巴西商業研討會，但他被診斷罹患A型流感引發的細菌性和病毒性支氣管性肺炎（bronchopneumonia）後，取消訪問中國以及與中國國家主席習近平的會面。

魯拉昨天在總統府官邸晨曦宮會議上宣布，已重新安排在4月11日訪問中國。（編輯：馮昭）1120330