加眾院委員會公布台灣報告書 北京：堅決反對

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（中央社台北1日電）加拿大眾議院加中關係特別委員會首次通過全方位的台灣報告書，彰顯台加關係重大突破；對此中方表示強烈不滿、堅決反對，籲停止為中加關係製造障礙。

加拿大繼去年公布的印太戰略中多處提及台灣、期盼多方面深化台加關係後，加國眾議院加中關係特別委員會30日首次通過全方位的台灣報告書，其中18點建議中提及台加應展開政府層級的外交訪問，也提到加國政府應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」。

駐加拿大代表曾厚仁表示，這是自加拿大和台灣斷交以來，兩國關係發展最重要的一步。

中國駐加拿大大使館3月31日則以發言人名義發文，稱報告在涉台問題上大放厥詞，妄稱加國一個中國政策與中方的一個中國原則完全不同，污蔑中國威脅地區和平穩定等。此舉試圖虛化、掏空一個中國原則，粗暴干涉中國內政，是對中國人民的公然挑釁。中方對此強烈不滿、堅決反對。

中方又稱，「台海局勢緊張的根本原因是台灣當局一再企圖倚美謀獨」，而美國一些人有意推進以台制華。加方一些政客也隨美起舞，不斷在涉台問題上製造事端。

文章說，「奉勸加方有關政客停止在台灣問題上搞政治操弄」，停止損害中方利益的言行，停止為中加關係製造障礙，不要在錯誤的道路上越走越遠。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120401