林芳正會李強：日方致力對中合作 不會去中國化

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（中央社台北3日電）新華社報導，中國國務院總理李強2日在北京會見日本外相林芳正時說，希望日本與中國「相向而行」，妥善管控分歧；林芳正則表示，日方致力於推進對中合作，不會採取「去中國化」作法。

根據報導，李強並向林芳正聲稱，歷史、台灣等「重大原則問題」事關兩國關係政治基礎，應該「以誠相待、以信相交、妥善處之」。但報導並未提到林芳正對此有何回應。

報導指出，李強2日下午在北京中南海紫光閣會見林芳正時說，中國和日本是「搬不走的近鄰」，同為亞洲重要國家，維護和發展中日友好合作關係，不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於維護地區和平、穩定與繁榮。

李強提到，今年是「中日和平友好條約」締結45周年。雙方要重溫和恪守條約精神，著眼大局和長遠，堅定致力於發展兩國間持久的和平友好關係。

他說，希望日本與中國「相向而行」，以紀念締約45周年為契機，加強對話合作，「妥善管控分歧，排除風險干擾」，不斷擴大雙邊關係積極面，共同推動構建契合新時代要求的中日關係。

李強聲稱，中日作為重要經貿夥伴，在實現各自發展方面「相互促進、彼此成就，利益深度融合」。雙方應該也「完全可以做大經貿合作的蛋糕」，在數位經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老等方面加強合作，實現更高水平的互利共贏。

他說，亞洲是中日兩國安身立命的共同家園。希望兩國一道維護自由貿易，踐行真正的多邊主義，積極推進區域一體化進程，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，共同減少不確定性、增添穩定性，為地區和世界發展作出應有貢獻。

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根據報導，林芳正表示，2022年是「日中邦交正常化」50周年，今年迎來日「中和平友好條約」締結45周年，兩國關係正處於關鍵節點。日中在廣泛領域擁有巨大合作潛力，日方致力於推進對中合作，不會採取「去中國化」的做法。

林芳正說，日方願頭中方共同努力，以締約45周年為契機，落實兩國領導人達成的重要共識，保持高層交往，不斷開展對話溝通，構建建設性、穩定的日中關係。（編輯：邱國強）1120403