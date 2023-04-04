吸引債權人簽署重組協議 恆大額外提供同意費

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（中央社記者吳柏緯上海4日電）中國恆大於3日晚間和境外債權人小組簽定支持協議，正式展開債務重組。恆大表示，在本月27日前簽訂支持重組協議的合格債權人，將可額外獲得未償還本金的0.25%作為同意費用。

中國恆大集團於3月22日宣布與境外債權人達成協議，簽署了重組方案的主要條款。4月3日晚間更進一步表示已和債權人特別小組成員簽訂了3份重組支持協議，正式進入債務重組程序。

據香港01、香港經濟日報報導，3份重組支持協議分別為「A組重組支持協議」、「景程重組支持協議」和「天基重組支持協議」，特別小組成員身分則是持有恆大和其子公司景程、天基的債務票據，未償還本金總額超過20%及35%的債權人。

除了上述3項支持協議外，恆大也另外公布獨立的「C組重組支持協議」。

報導提到，在和主要債權人小組簽定協議後，恆大也對其他境外債權人釋出善意，適用重組支持協議，且持有合格限制性債務的債權人，只要在4月27日前簽訂並支持，將可額外獲得所持有未償還本金的0.25%金額，作為同意費用。

根據恆大的重組支持協議，適用A組和C組方案的債權人有兩種選擇，第一項是選擇將債務換為新發行，期限為10至12年的票據；另一項則是將債務轉換為期限為5至9年的新票據，或交換恆大物業及大新能源汽車發行的債券。

至於適用景程重組支持協議的債權人，將依其債權比例配發由景程發行本金總額為65億美元（約新台幣1986億元）的新票據；適用天基重組支持協議的債權人，將依其債權比例配發由天基發行的本金總額為8億美元的新票據。（編輯：曹宇帆）1120404