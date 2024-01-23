中國新疆地震規模7.1 至少3人受傷多棟房屋倒塌

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（中央社記者邱國強北京23日電）中國新疆維吾爾自治區烏什縣今天凌晨2時9分發生規模7.1強震，震源深度僅22公里，新疆多個地區震感強烈。目前已知至少有3人受傷及多棟房屋倒塌，具體傷亡情況尚無法確定。

綜合中國媒體報導，烏什強震震央位在北緯41.26度，東經78.63度的偏遠山區，距震央20公里人口「極其稀少」，平均海拔達3048公尺。儘管如此，遠在喀什、伊犁、克拉瑪依、烏魯木齊、庫爾勒等城市的震感十分強烈，不少居民在睡夢中被驚醒，甚至逃出家門外。

在凌晨2時9分強震發生後，根據中國地震台網發布資訊，截至今早8時，附近地區共記錄到規模3.0以上餘震達40次。其中最大規模5.3，距離強震震央約17公里。

截至23日早上8時，新疆烏什附近地區共記錄到規模3.0以上餘震達40次。（圖取自中國地震台網頁news.ceic.ac.cn）

根據報導，雖然強震震央在烏什縣境內，但烏什縣截至發稿為止尚未傳出有人受傷，但已有房屋倒塌。而附近的阿合奇縣庫蘭薩日克鄉則有3人受傷。至於阿合奇縣所屬的克孜勒蘇柯爾克孜自治州境內，也有房屋倒塌。

據烏什縣融媒中心工作人員描述，強震發生時，6層樓高的融媒中心搖晃了約1分鐘，值班人員被迫撤離大樓。而當地民眾反映，家中客廳裡的吊燈遭強震震落，縣城內多個小區居民被當地政府緊急疏散到他處，當時氣溫僅有零下10度。

隔鄰的柯坪縣居民也表示，地震發生後縣城很多民眾跑到樓下躲避。由於餘震不斷，一些民眾更開車前往較空曠的地方躲避。而距離震央近800公里的烏魯木齊民眾也反映，地震發生時，在17樓的家中也能感受到明顯晃動。

目前，新疆維吾爾自治區政府已啟動地震應急2級響應，應急、地震、交通等部門人員趕赴現場，指導抗震救災工作；而中國國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部也啟動地震3級應急響應，並派出工作組趕赴震區指導抗震救災工作，並向災區緊急調撥棉帳篷、棉大衣（防寒服）、棉被、棉褥、折疊床、取暖爐等用品。（編輯：唐佩君）1130123