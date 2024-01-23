中國反恐白皮書：教化受極端思想蠱惑者

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（中央社台北23日電）中國政府今天發表反恐白皮書，其中提到「清晰認定恐怖活動範圍及處罰規範的重要性」，並強調要以非刑罰教育方式，「挽救大多數受極端思想蠱惑，但行為尚未產生嚴重後果的人員」。

綜合央視新聞等陸媒報導，中國國務院新聞辦公室上午發布「中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐」白皮書，除前言、結語，共分5個部分，分別是：反恐怖主義法律制度體系日臻完善；恐怖活動認定清晰、處罰規範；在反恐怖主義工作中規範權力運行；在反恐怖主義工作中依法保障人權；有力維護人民安全和國家安全。

白皮書指出，恐怖主義是人類社會的公敵，反恐怖主義是國際社會的共同責任，「中國作為恐怖主義受害國，長期面臨著恐怖主義的現實威脅」。

白皮書並強調，中國多年來逐步探索出符合本國實際的反恐怖主義法治道路，有力維護了國家安全、公共安全和人民生命財產安全，為全球和地區安全穩定作出貢獻。

在「消除恐怖主義的思想基礎」部分，白皮書提到，中國在嚴厲懲處恐怖活動違法犯罪的同時，「更加注重以非刑罰方式教育挽救大多數受極端主義思想蠱惑，但行為尚未產生嚴重危害後果的人員」。

白皮書說，政府各有關部門、婦聯等社會組織、宗教團體以及學校、家庭等密切配合，針對受極端主義感染人員的不同特點，分類採取多種干預措施，避免其受到進一步侵害。

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白皮書還說，「宗教極端主義不是宗教，它歪曲宗教教義，鼓吹暴力激進觀點，嚴重破壞正常宗教活動。在宗教極端主義的滲透和控制下，一些人參與或者被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動」。中國堅持「保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪」原則，依法持續深入推進「去極端化」工作，有效遏制宗教極端主義滲透蔓延的態勢。

中國當局近年加大國內反恐宣傳力度，曾經公布軍警擊斃恐怖分子的消息，並將對於維吾爾族等少數民族的鎮壓宣傳為反恐鬥爭的一部分；國際社會的批評則未曾中止，其中包括中國國內反恐存在許多難以澄清的問題。（編輯：周慧盈/唐佩君）1130123