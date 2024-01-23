中企青島三祥規避301關稅 在美分公司遭突擊搜查

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（中央社台北23日電）美國國土安全部日前搜查一家美國國會關切的中國企業青島三祥在美子公司，指控這家中企涉及貿易欺詐，損害美國的經濟和國家安全。

據美媒AXIOS，美國國土安全部（Department of Homeland Security）18日突擊搜查三祥科技股份有限公司（Sunsong Holdings Inc.）在俄亥俄州的子公司Harco Manufacturing Group。

這次搜查源自去年9月美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）及委員會成員、共和黨籍眾議員拉胡德（Darin LaHood）共同致函國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），敦促國土安全部對涉嫌進行貿易欺詐和逃稅行為的中國製造商青島三祥採取行動。

國土安全部經過數月調查，在日前採取進一步行動。

前美國總統川普在任時期，依據「1974年貿易法」中的301條款於2018年和2019年對數千種來自中國的商品徵收關稅。現任總統拜登上台後，保留了該項特別關稅政策。

蓋拉格和拉胡德去年的公開信指出，「經審查青島三祥公開披露的文件，這是一起公然的貿易欺詐案件，這對美國製造商造成了災難性的影響。事實上，由於三祥的貿易欺詐行為，一家美國公司被迫積累巨額債務，並剝離兩個業務部門」。

據表示，這家美國公司已關閉業務部門，並解雇1/4的員工，「如果不迅速採取行動，受影響的公司將被迫永久停止運營」。

公開信說，青島三祥於2022年6月在北京證券交易所掛牌上市。公開披露的國際業務詳細帳目顯示，青島三祥因在中國生產的橡膠軟管組件產品出口至美國時被徵收25%的關稅，因此將部分生產轉移到泰國，以逃避301關稅。

據美國國會特設委員會獲得的青島三祥招股說明書，三祥控股股東聲稱將為公司逃避關稅面臨的潛在處罰支付任何罰款。這佐證了青島三祥對規避301關稅全程知情。

AXIOS報導，青島三祥於2015年收購了位於俄亥俄州的製造公司Harco，而國土安全部上週對Harco的突擊搜查正是對青島三祥貿易欺詐行為所進行的聯邦調查一部分。

另據美國自由亞洲電台22日報導，中國駐美大使館新聞發言人劉鵬宇回應此事表示，「中美經貿合作互利共贏。遏制和保護主義只會擾亂正常貿易，破壞產業鏈、供應鏈穩定，不符合任何一方的利益」。

劉鵬宇說，美方需要切實尊重市場經濟原則和國際貿易規則，為中美經貿合作創造良好環境，而不是相反。（編輯：周慧盈/唐佩君）1130123