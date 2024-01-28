中國救市 1/29起全面暫停限售股出借

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（中央社台北28日電）中國股市積弱不振，中國證券監督管理委員會今天宣布強化賣壓監管措施，自1月29日起全面暫停限售股出借，另3月18日起將轉融券市場化約定申報由即時可用調整為次日可用，陸媒認為，A股市場再吹暖風。

中國證監會今天在官網宣布，為貫徹以投資者為本的監管理念，加強對限售股出借的監管，證監會經充分論證評估，進一步優化了融券機制。

具體措施包括2項，首先是全面暫停限售股出借；二是將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，降低融券效率。因涉及系統調整等因素，第一項措施自1月29日起實施，第二項措施自3月18日起實施。

陸媒第一財經報導，指證監會週末「加班」提出措施，A股市場再吹暖風。

第一財經指出，業界認為，雖然對市場的整體影響可能比較有限，但是向市場釋放的穩市場決心是明確的。

中國證券報解讀，全面暫停限售股出借，能更好地穩定投資者預期；2023年10月，證監會取消高階主管及核心員工等戰略投資者出借，限制其他戰投在上市初期的出借方式和比例，新規實施以來，戰投出借餘額降幅近4成，取得良好效果。

財聯社報導，另本次制度調整的另一亮點，是將轉融券市場化約定申報由即時可用調整為次日可用，對融券效率進行適時限制。

過去中國投資者使用約定申報出借的證券盤中可以「即時」 到達券商，供融券投資者「即時」賣出，新規改採次日起才可以用於融券的制度新安排，可給各類投資者更充足的時間消化市場訊息，有利於維護市場秩序。（編輯：唐佩君/張淑伶）1130128