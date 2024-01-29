分析：中國經濟機會和脆弱性 合肥模式可窺端倪

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（中央社台北29日電）工業城市合肥位於中國心臟地帶，當地闢建生產電動車和太陽能電池板的超現代工廠，但中國房產危機蔓延，此前當地建築業規模略大於製造業，以致對於建築業的依賴傷害了合肥。

紐約時報中文網今天報導，官方主導的電動車和太陽能電池板等行業成長，使得中國成為世界超級出口大國，也使得合肥成為中國其他城市的榜樣。

估計當地的汽車總產量自2019年以來幾乎成長兩倍，現已超過美國密西根州的汽車總產量，合肥的產業政策在扶植技術製造商方面非常成功，因此中國的中央政府把「合肥模式」奉為信條。

但全中國房地產業衰落，破壞了數以百萬計家庭和小企業的財務狀況，合肥也不例外。在占據合肥10個街區的建築材料市場，房門經銷商吳俊林（音）已關閉3個門市的兩個，解僱逾10個員工，只留下一個僱員。

吳俊林表示：「我幹這行已經20年了，這麼多年裡，今年是最糟糕的。」

報導說，沒有什麼地方比合肥更能凸顯，中國經濟的機會和脆弱性。中國房產危機兩年前波及合肥，此前當地建築和房市的規模略大於製造業，這座城市不久前經濟活動還以農業為主，農田聳立著公寓、辦公樓和酒店（飯店）。

這種對建築業的依賴正傷害合肥，房地產市場數據提供商中指研究院的數據顯示，合肥的月銷售新房數量驟降，截至去年11月，銷售額較2022年同期相比縮水45%。

房地產銷售的急劇下降，嚴重損害負債累累的房地產開發商替新建案融資的能力，去年的新建案總建築面積較2022年銳減57%。

加上房地產開發商的資金耗盡，他們從政府購買土地租賃合約的數量減少，而銷售土地租賃合約是中國地方政府預算的主要來源，通常占合肥市政支出的一半。去年，合肥的土地租賃合約銷售額降38%。

小企業主們表示，地方政府以前是他們的大客戶，現已停止下訂單，「政府沒錢了，腰包掏空了」。

若干本地工人也抱怨，他們缺乏爭取其他工作崗位的技能，蔚來和大眾（福斯）等車商，日益仰賴機器人和其他自動化生產機具，並僱傭其他地方的大學畢業生。

專長程式設計的合肥居民徐明義（音）說：「現在的就業環境不太好。」至今仍找不到學以致用的工作，目前開網約車謀生，並說「合肥這些企業需要的人才條件，普通人很難滿足」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130129