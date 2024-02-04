中國上市公司發布社會責任報告書 僅占1/3

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（中央社記者李雅雯台北4日電）「中國上市公司環境責任資訊披露評價報告（2022年度）」顯示，中國5078家上市公司中，僅1675家發布社會責任報告或環境報告書等，部分上市公司由於環保問題被開罰卻未揭露。

每日經濟新聞今天報導，中國環境記協、北京化工大學3日召開記者會，聯合發布「中國上市公司環境責任信息披露評價報告（2022年度）」。

報告顯示，中國5078家上市公司中，在2022年度發布社會責任報告、ESG（環境、社會和公司治理）報告、可持續發展報告、環境報告書或企業公民報告等公司僅1675家，占上市公司總數量32.99%；較2021年增加387家、增幅25.42%。

以產業分類來看，農、林、牧、漁業發布環境資訊相關報告公司數量最少，僅有16家。第二產業以製造業發布環境資訊相關報告的公司最多，計有929家；建築業最少，計有36家。第三產業高新技術業和服務業發布環境資訊相關報告公司數量分別為101家、123家。

報告指出，多家上市公司未充分對外揭露由於環保問題被生態環境部通報和處罰的情況。翻閱資料可發現，有4家上市公司由於環保問題被處罰，其中3家上市公司發布了環境資訊相關報告，其中卻未提及被處罰相關情況。

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中國環境記協秘書長白志軍表示，政府應該加強制度的構建和完善，包括健全環境資訊披露制度、健全履行環境責任獎懲制度等，第三方評比機構與社會組織也要加強監督與協助。

他認為，企業應該持續提高環境資訊披露透明度，透過加強外部交流合作提升環境責任品牌形象，推進科技創新、推動產業數位轉型；企業應該將環境社會責任融入企業戰略規劃，龍頭企業更該起示範作用。（編輯：張淑伶）1130204