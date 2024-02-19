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首頁 / 兩岸

中國官方接連出手救市 A股龍年如願開紅盤

2024/2/19 16:26（2/19 17:14 更新）
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中國股市示意圖。（路透社）
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（中央社台北19日電）龍年首個交易日，中國A股在官方宣示與國家隊出手相救等各項政策餘波影響下，如願開出紅盤，滬指更重返2900點大關。部分券商認為谷底已到春節後反彈可期。

綜合第一財經、香港經濟日報等財經媒體報導，在農曆年前官方各項政策加持、國家隊進場護盤的餘波影響，以及國務院總理李強在前一天的國務院全體會議中，指示「多做有利於提振信心和預期的事」，中國A股在龍年首個交易日如願迎來「開門紅」，三大指數「上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指、滬指）」、「深圳證券交易所成份股價指數（深成指）」、「創業板指數（創指）」齊漲。

今天下午3時收盤，滬指最終收在2910.54點，漲1.56%；深成指收8902.33點，大漲0.93%；創指以1746.42點作收，漲幅達1.13%。其中，滬指收復2900點大關。整體而言，超過4200支個股上漲，滬深兩市逾260支股票漲停，今日的成交額達人民幣9572億元（約新台幣4.17兆元）。

然而，雖然如願迎來開門紅，然而整體漲幅並不如預期，除了滬指從開盤後一直維持漲幅外，深證成指、創業板指在盤中都一度由紅轉綠，出現走跌情勢，直到下午開盤後，一改頹勢，一路上漲。最終確保了龍年第一個交易日，以漲作收。

報導引述多家券商分析稱A股已經接近谷底，在政策加持之下應該會回升，同時資本市場的監管政策優化，有望延續春節後的短期反彈。然而也有人認為，由春節期間帶動的消費熱潮是否持續，後續仍需要觀察實際收入和通貨膨脹變化才能判斷。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130219

#中國
#李強
#國務院
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