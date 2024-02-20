中國房貸利率再降 能否提振房市有待觀察

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（中央社台北20日電）中國央行今天宣布調降5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）25個基點，是有史以來最大降幅。大部分城市的房貸利率也會跟隨下調進入3字頭，處於歷史最低水平，但能否提振中國房市有待觀察。

綜合財聯社及澎湃新聞報導，中國央行今天宣布2月LPR報價，1年期維持3.45%不變，5年期以上LPR從4.2%降至3.95%，大幅下降25個基點。5年期以上LPR是中長期企業貸款和個人住房貸款定價的主要參考基準，隨著5年期以上LPR下調，房貸利率也下調。

諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙表示，由於現在大部分城市房貸利率實行LPR減點，也意味著大部分城市的首戶房貸利率進入3字頭，處於歷史最低水平。

例如北京首戶房貸利率最低將降至3.95%，第二戶最低降至4.5%。此前上海首戶房貸利率4.1%，第二戶最低為4.4%；5年期以上LPR下降25個基點後，上海首戶房貸利率將降至3.85%，第二戶最低降為4.15%。

王小嬙表示，去年第4季以來，金融監管總局頻頻表態支持房地產市場，這次開年降息也在意料之中，下調幅度卻超預期。一線城市房市銷售今年1月表現平平，新房市場供需規模雙縮，中古屋成交量維穩，價格持續下滑，市場未見明顯改善。

王小嬙認為，這次大幅度降息為房市衝刺小陽春奠定基礎，隨著春節假期結束，購房者加快入市，預計3月市場成交規模會有較大幅度提升。

在這次降息之前中國首戶房利率普遍在3.6%至3.7%左右，只有少數一及二線城市還維持在LPR附近，所以這次降息主要影響一及二線城市。

中原地產首席分析師張大偉認為，這次的影響對於大部分城市來說是降低25個基點，人民幣100萬元（下同，約合新台幣437萬元）的房價，30年共減少5.2萬元利息支出，月繳貸款減少144.8元。

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廣開首席產業研究院資深研究員馬泓指出，這次房貸下降力度較顯著，有望促進購房量和提升其他消費領域，推動年內商品房銷售跌幅較2023年縮減。

廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，這次LPR一次性下調25個基點，是有史以來最大下調幅度，因為當前房市需求依舊疲弱，居民用槓桿購房的預期較低；而官方將紅利一次性釋放到位，可產生明顯的降成本效應，激勵民眾買房。（編輯：陳鎧妤/曹宇帆）1130220