專家：美國近期軍售 意圖升級台灣指管通情系統

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（中央社台北24日電）美國近期兩度對台軍售的項目分別是迅安系統作業維持和先進戰術數據鏈升級計畫與相關設備，中國軍事專家分析，顯然美國意圖升級台灣指管通情系統，以提升台灣聯合作戰與快速反應能力。

中國媒體北京青年報的微信公眾號「政知道」23日報導，最近兩次美國對台軍售不同以往，涵蓋C4（指揮、控制、通訊與電腦）系統和戰術數據鍊的「軟性」項目，先前大多是飛機、火砲、飛彈等裝備或彈藥。

中國軍事評論員宋忠平表示，綜合來看，美國這兩次的軍售，意圖就是為台灣打造並升級C4系統。

他說，所謂C4系統，即資訊化指揮系統，涉及指揮、通訊、偵測等，這類系統透過更多作戰單元、平台納入統一的資訊化資料鏈之中，實現更有效率的情報蒐集與指揮決策。

宋忠平指出：「透過該系統，分散的作戰單元之間可以即時傳輸、共享情報資料、戰場資訊等。這類一體的資訊化系統，在現代戰爭中是至關重要的，將提高聯合作戰、快速反應的能力。」

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美國最近兩度對台軍售，首先是美國國防安全合作署於當地時間去年12月15日宣布，出售支援指揮、控制、通訊、電腦（C4）生命週期與相關設備，預計總額達3億美元（約新台幣94億元），以強化台灣自我防衛能力。

其次則是美國國防安全合作署於當地時間本月21日宣布，出售台灣先進戰術數據鏈升級計畫與相關設備，預計總額7500萬美元（約新台幣23億元）。這是台灣1月13日大選結束後，美國首度對台軍售。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130224